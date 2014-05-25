Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Atletico Madrid'i uzatmalarda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, uzatmaya taşıdığı mücadeleyi kazandı. Umutların tükendiği anda sahne alan Sergio Ramos, son saniyelerde bulduğu golle takımına hayat verdi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Atletico Madrid'i 4-1 mağlup eden Real Madrid, kupaya uzanan taraf oldu.

Mücadelenin 36. dakikasında Real Madrid kalesinde beklenmedik bir gol gördü. Diego Godin, açılan ortaya iyi yükselerek topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda Casillas'ın çabası yetersiz kaldı. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Atletico Madrid, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Real Madrid'li futbolcular, ikinci yarıda çok net gol fırsatlarından yararlanamadı. Real'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, kullandığı serbest vuruşlarda Courtois engeline takıldı. Atletico Madrid ise kalan dakikalarda skoru korumak adına defansif bir futbol tercih etti.

Ramos'tan altın kafa

Real Madrid, son saniyelerde aradığı golü buldu. Luka Modric'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafayla çok iyi bir vuruş yapan Sergio Ramos, 90+3'te Atletico Madrid ağlarını sarstı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelede uzatmalara geçildi. Uzatmaların ilk evresinde de gol sesi çıkmadı.

Ve sahne Gareth Bale'in

Ceza sahasına çalımlarla giren Di Maria'nın şutunda top, kaleci Courtouis'in ayaklarından sekti. Direğe doğru havalanırken pozisyonu iyi izleyen Gareth Bale, ağları havalandırdı ve finalde takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu golden birkaç dakika sonra Marcelo, ceza sahası çizgisinin hemen üzerinden çektiği sert şutla genç kaleci Courtois'i avladı, skoru 3-1'e getirdi.

Skoru penaltı belirledi

Cristiano Ronaldo, son saniyelerde ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo, farkı 3'e çıkaran golü attı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Atletico Madrid'i 4-1'le mağlup eden Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Milli futbolcu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid'in 18 kişilik kadrosunda yer almazken, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi finalinin dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

Şampiyon kupasını aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalarda Atletico Madrid'i 4-1 yenen Real Madrid kupayı aldı.

Maçın ardından hakemlerin ardından Atletico Madrid ekibi, şeref tribününe çıkarak madalyalarını alırken, son olarak şampiyon Real Madrid kürsüye çıktı.

UEFA Başkanı Michel Platini'nin elinden madalyalarını alan Real Madridli futbolcular son olarak kaptan İker Casillas'a verilen Şampiyonlar Ligi kupasını birlikte kaldırdı.

12 yıl aradan sonra, kulüp tarihinde 10. kez kupayı kazanan Real Madridli futbolcular, sahada uzun süre kutlama yaparken, statta bekleyen Real Madridli taraftarlar da onlara eşlik etti. Karşılaşmayı İspanya Kralı Juan Carlos da izledi.

İyi mücadeleye rağmen maçın 90 dakikalık bölümünün uzatmalarında yediği golle kupayı kazanma fırsatını kaybeden Atletico Madridli futbolcuların çok üzgün oldukları görüldü. Arda Turan'ı şeref tribününde Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo teselli etti.

UEFA, finalin en iyi futbolcusunun Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın seçildiğini duyurdu.

Real Madrid takımının bu gece saatlerinde Lizbon'dan uçakla Madrid'e dönmesi ve her kupa kazandığında olduğu gibi üstü açık bir otobüsle Cibeles Meydanı'na giderek, kupayı taraftarları ile kutlaması, kaptan Casillas'ın meydandaki anıta kulüp atkısını asması bekleniyor.

Real Madrid resmi kutlamayı 25 Mayıs Pazar akşamı ilk olarak Madrid Belediyesi ve Madrid özerk yönetimini ziyaret ederek, daha sonra da Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak.