T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid!

Arda Turan'ın sakat olduğu maçta Atletico Madrid, 40 yıllık Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçekleştiremedi

25 Mayıs 2014 03:26

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Atletico Madrid'i uzatmalarda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, uzatmaya taşıdığı mücadeleyi kazandı. Umutların tükendiği anda sahne alan Sergio Ramos, son saniyelerde bulduğu golle takımına hayat verdi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Atletico Madrid'i 4-1 mağlup eden Real Madrid, kupaya uzanan taraf oldu.

Mücadelenin 36. dakikasında Real Madrid kalesinde beklenmedik bir gol gördü. Diego Godin, açılan ortaya iyi yükselerek topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda Casillas'ın çabası yetersiz kaldı. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Atletico Madrid, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Real Madrid'li futbolcular, ikinci yarıda çok net gol fırsatlarından yararlanamadı. Real'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, kullandığı serbest vuruşlarda Courtois engeline takıldı. Atletico Madrid ise kalan dakikalarda skoru korumak adına defansif bir futbol tercih etti.

 

Ramos'tan altın kafa

 

Real Madrid, son saniyelerde aradığı golü buldu. Luka Modric'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafayla çok iyi bir vuruş yapan Sergio Ramos, 90+3'te Atletico Madrid ağlarını sarstı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelede uzatmalara geçildi. Uzatmaların ilk evresinde de gol sesi çıkmadı.

 

Ve sahne Gareth Bale'in

 

Ceza sahasına çalımlarla giren Di Maria'nın şutunda top, kaleci Courtouis'in ayaklarından sekti. Direğe doğru havalanırken pozisyonu iyi izleyen Gareth Bale, ağları havalandırdı ve finalde takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu golden birkaç dakika sonra Marcelo, ceza sahası çizgisinin hemen üzerinden çektiği sert şutla genç kaleci Courtois'i avladı, skoru 3-1'e getirdi.

 

Skoru penaltı belirledi

 

Cristiano Ronaldo, son saniyelerde ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo, farkı 3'e çıkaran golü attı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Atletico Madrid'i 4-1'le mağlup eden Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Milli futbolcu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid'in 18 kişilik kadrosunda yer almazken, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi finalinin dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

 

Şampiyon kupasını aldı

 

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalarda Atletico Madrid'i 4-1 yenen Real Madrid kupayı aldı.

Maçın ardından hakemlerin ardından Atletico Madrid ekibi, şeref tribününe çıkarak madalyalarını alırken, son olarak şampiyon Real Madrid kürsüye çıktı.

UEFA Başkanı Michel Platini'nin elinden madalyalarını alan Real Madridli futbolcular son olarak kaptan İker Casillas'a verilen Şampiyonlar Ligi kupasını birlikte kaldırdı.

12 yıl aradan sonra, kulüp tarihinde 10. kez kupayı kazanan Real Madridli futbolcular, sahada uzun süre kutlama yaparken, statta bekleyen Real Madridli taraftarlar da onlara eşlik etti. Karşılaşmayı İspanya Kralı Juan Carlos da izledi.

İyi mücadeleye rağmen maçın 90 dakikalık bölümünün uzatmalarında yediği golle kupayı kazanma fırsatını kaybeden Atletico Madridli futbolcuların çok üzgün oldukları görüldü. Arda Turan'ı şeref tribününde Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo teselli etti.

UEFA, finalin en iyi futbolcusunun Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın seçildiğini duyurdu.

Real Madrid takımının bu gece saatlerinde Lizbon'dan uçakla Madrid'e dönmesi ve her kupa kazandığında olduğu gibi üstü açık bir otobüsle Cibeles Meydanı'na giderek, kupayı taraftarları ile kutlaması, kaptan Casillas'ın meydandaki anıta kulüp atkısını asması bekleniyor.

Real Madrid resmi kutlamayı 25 Mayıs Pazar akşamı ilk olarak Madrid Belediyesi ve Madrid özerk yönetimini ziyaret ederek, daha sonra da Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak.

ETİKETLER

real madridatleticoarda turanşampiyonlar ligigareth bale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24