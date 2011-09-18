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Spor

Avrupa'nın en büyüğü kim olacak?

Avrupa basketbolunun en büyüğü bugün Litvanya'nın Kaunas kentinde belli olacak...

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Avrupa basketbolunun en büyüğü bugün Litvanya'nın Kaunas kentinde belli olacak... Pau Gasol'lü İspanya mı, Tony Parker'lı Fransa mı? Avrupa Basketbol Şampiyonası finali bugün saat 21:00'de NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
 

Eurobasket 2011'in son gününde final heyecanı yaşanacak.


İspanya ve Fransa, Avrupa basketbol şampiyonası finali için Kaunas'ta karşı karşıya gelecek. Son Avrupa Şampiyon İspanya, 2000'li yıllarda altıncı kez büyük bir turnuvada final oynuyor. Daha önce 2003'te gümüş madalya kazanan İspanya 2006'da Dünya Şampiyonu olmuş, 2008 Olimpiyat Oyunları’nda da gümüş madalyayı boynuna takmıştı...


Tarihindeki tek Avrupa Şampiyonası finalini 1949'da oynayan Fransa ise 2000 Olimpiyat Oyunları'ndaki gümüş madalyadan sonra final başarısı gösteremedi.


Litvanya'daki finalde gözler NBA'de şampiyonluğu bulunan iki yıldız, Pau Gasol ve Tony Parker'ın üzerinde olacak. İspanya, 20.4 sayı-8.1 ribaund ve 1.6 blokla üç kategoride de takımının lideri olan Pau Gasol'ün oynamadığı tek maçta Türkiye'ye kaybetmişti.


Tony Parker ise maç başına 21.7 sayı ve 4.3 asistle takımına liderlik yapıyor. İki ülke turnuvanın ikinci turunda karşılaşmış ve Tony Parker'ın oynamadığı maçı İspanya 96-69 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.


Finale yükselen iki ülkede de performanslarıyla takım liderlerinin önüne geçmeyi başaran yıldızlar var. Fransa'nın atletik forveti Nicolas Batum yüzde 56 saha içi isabetiyle 14.2 sayı-3.1 ribaund-1.4 asist ve 2.1 top çalmayla mücadele ediyor. Batum, çeyrek final ve yarı finaldeki müthiş oyunuyla dikkat çekmişti.


İspanya adına tecrübeli yıldız Juan Carlos Navarro, yarı finalde attığı 35 sayıyla galibiyeti getirmişti. Navarro, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 45 isabet oranıyla şut atıyor.


2011 Avrupa şampiyonası finalinde altısı İspanya'dan, beşi Fransa'dan olmak üzere 11 NBA oyuncusu forma giyecek.


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