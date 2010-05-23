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Spor

Avrupa'nın en büyüğü İnter

Şampiyonlar Ligi finalinde İnter, Bayern Münih’i devirerek bu sezonki 3. kupasını kaldırdı...

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi finalinde İnter, Bayern Münih’i devirerek bu sezonki 3. kupasını kaldırdı...

Avrupa’nın en büyüğü Madrid’de belli oldu... Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karşılaşmada İnter, Bayern Munih'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu... İnter'i galibiyete taşıyan golleri 34 ve 70 dakikada Milito kaydetti. İnter, 45 yıl aradan sonra bu kupayı 3. kez kaldırmış oldu... Inter teknik direktörü Jose Mourinho, bu kupayı iki farklı takımla birden kazanan üçüncü teknik adam olarak tarihe geçti.

Avrupa Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını, finalde Almanya'nın Bayern Münih takımını 2-0 yenen İtalya'nın FC İnter takımı kazandı.


Özlem sona erdi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin taraftarın önünde oynanan final maçında İnter, Bayern karşısında aldığı galibiyetle Avrupa kupası özlemini bitirdi.


İlk yarı

İlk yarı her iki takım dengeli oynayıp defansını sağlam tutmaya çalışırken, topu daha fazla ayağında tutan Alman takımı rakibine oranla daha baskılı gözüktü. Ancak 35. dakikada İnter'de, kaleci Julio Cesar'ın kullandığı kaleci atışında topa ilk dokunan Milito, Sneijder ile girdiği verkaç sonrası karşı karşıya kaldığı Bayern kalecisi Butt'u mağlup etmeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.


İkinci yarı

İkinci yarı Bayern Münih etkili ataklarla İnter'i bunaltsa da 70. dakikada Eto'o'nun ara pasında rakip ceza sahasına giren Milito, güzel bir çalımla rakibini geçtikten sonra Butt'un sağından topu ağlara gönderdi: (2-0)

İki farktan sonra İnter oyunu yavaşlatıp, kontrolü altında tutmayı başarırken, moralsiz Bayern aradığı golleri bulamadı ve karşılaşma 2-0 İtalyan takımının üstünlüğü ile sona erdi.

İnter'in iki golünü de atan Arjantinli Diego Milito, UEFA tarafından final maçında sahanın en iyisi seçildi. Bu sezon İtalya kupası ve lig şampiyonluğundan sonra Şampiyonlar Ligi ile kupa sayısını 3'e çıkartan İnter, müzesinde bulunan 2 Kıtalararası (1964 ve 1965) ve 3 UEFA (1991, 1994, 1998) kupasından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını aldı.


Hamit ilk 11'de başladı

Bu arada finaldeki tek Türk futbolcu olan Bayern Münihli Hamit Altıntop, ilk 11'de sahaya çıkıp iyi bir performans gösterse de teknik direktör Van Gaal'ın tercihiyle 62. dakikada oyundan alındı. Şampiyonlar Ligi finalinde geçmişte Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk'te oynamış ancak, Altıntop gibi Baştürk'te kupayı kaldırma şansına erişememişti.



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