Avrupa'nın en büyüğü Fransa!

Eurobasket 2013'ün en büyüğü Fransa oldu. Fransızlar, finalde Litvanya engelini 80-66 ile aştı ve tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmada fark bir ara 22 sayıya çıkarken, Batum, Diaw ve en değerli oyuncu seçilen Parker fark yarattı.

İkinci çeyrekteki etkili oyunuyla (31-12 ikinci çeyrek) Litvanya engelini aşan Fransa'nın galibiyetinde üç oyuncu ön plana çıktı. Batum 17 sayı - 6 ribaund, Diaw 15 sayı - 6 ribaund - 4 asist ile oynarken turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Tony Parker da 12 sayı - 2 ribaund - 3 asistle farklı galibiyette önemli rol oynadı.

Litvanya cephesinde ise ilk yarıda 16 sayı üreten Kleiza, maçı 20 sayıyla tamamladı. Kleiza'nın yanı sıra Mantas Kalnietis de 19 sayıyla mücadele etti.

Fransa ve Litvanya, 2. turda da karşı karşıya gelmiş; kazanan 76-62 ile Litvanya olmuştu. İlk yarıda 9'da 0 ile üçlük kullanan Litvanya, ikinci yarıda üç sayı çizgisinin gerisinden 10'da 5 ile oynayıp; sert savunması ile Fransa'yı geçmişti.

En iyi beş açıklandı

Öte yandan; final karşılaşmasının ardından turnıvanın en iyi beşi açıklandı. Fenerbahçe Ülker'den iki oyuncu turnuvanın en iyi beşinde yer aldı. En iyi beş; Goran Dragic, Tony Parker, Bojan Bogdanovic, Linas Kleiza ve Marc Gasol'den oluştu.

Karşılaşma Lavrinovic ve Gelabale'nin karşılıklı basketleriyle başladı. Ajinca ve Batum'un sayılarıyla Fransa öne fırlarken, Kalnietis ve Keliza farkın açılmasına engel oldu. Batum ve Diaw'a Kleiza ile direnen Litvanya; Fenerbahçe'nin yeni transferinin üst üste sayılarıyla öne geçti. Yüksek şut isabetiyle oynayan ve takımını taşıyan Kleiza'ya Kalnietis de katılınca çeyrek 22-19 Litvanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe de Litvanya Kleiza ve Kalnietis ile skor bularak başladı. Fransa cephesinde kenardan gelen Pietrus ekstra katkı sağlarken, Batum'un sazı eline almasıyla fark açıldı. Devreninin bitimine 5 dakika 31 saniye kala sadece 4 sayı bulabilen Litvanya, Diot, Batum ve Parker'ın basketlerine engel olamadı. Devrenin bitimine 0.9 saniye kala; kenardan topu oyuna soktuktan sonra Diot ile zor pozisyonda üç sayılık basket bulan Fransa; soyunma odasına 50-34 önde girdi.

İlk çeyrekte Nicolas Batum 17 sayıyla oynarken; Linas Kleiza da 16 sayı üretti.

Çeyreğin ilk hücumunda fark 18'e yükselirken; Maciulis ve Kalnietis ile Diaw yanıt verdi. Fransa erken faul problemine girerken, Litvanya'nın skor yükünü üstlenen Kleiza da periyodun ortalarında 3. faulunu alarak kenara geldi. Alan savunmasına dönen Litvanya, Fransa'yı yine durduramadı. Diaw ile alan savunması karşısında iyi hücum eden Fransızlar, 27. dakikada skoru 62-42'ye getirdi. Kalnietis, Seibuitis ve Pocius'un sayılarına Fransa Petro ile yanıt verirken; üçüncü çeyrek 68-50 sona erdi.

Final periyoduna Fransa, Tony Parker'ın basketleriyle başladı. Seibutis ve Kleiza ile Litvanya skor üretirken; farkı koruyan Fransa; 35. dakikayı 74-56 önde geçti. Son dakikalarda da üstünlüğünü sürdüren Fransa sahadan 80-66 galip ayrıldı.

FRANSA: 80 - LİTVANYA: 66

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Juan Arteaga (İspanya), İlija Beloşeviç (Sırbistan)

Fransa: Joffrey Lauvergne 2, Nicolas Batum 17, Antoine Diot 5, Johan Petro 8, Charles Kahudi, Tony Parker 12, Thomas Heurtel, Florent Pietrus 6, Nando de Colo 4, Boris Diaw 15, Alexis Ajnica 4, Mickael Galabale 7

Litvanya: Donatas Motiejunas, Mantas Kalnietis 19, Mindaugas Kuzminskas, Darjus Lavrinovic 7, Jonas Maciulis 7, Tomas Delininkatis, Renaldas Seibutis 10, Linas Kleiza 20, Ksistof Lavrinovic, Martynas Pocius 3, Jonas Valanciunas, Robertas Javtokas