Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Real Madrid ile Juventus, Avrupa'da bu sezonun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



Şampiyonlar Ligi finalini, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych'ın yöneteceği belirtildi.



Final maçında Brych'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Sırbistanlı Milorad Mazic ise 4. hakem olarak görev alacak.



Uluslararası futbol arenasında 2007'den bu yana görev alan Brych, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile Manchester United arasındaki çeyrek final ilk maçını yönetti.



Finale 15 bin güvenlik



3 Haziran'da Cardiff'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için 15 bin güvenlik görevlisi çalışacak. Bileti olmayanlar stada iki kilometreden fazla yaklaşamayacak. Drone ile saldırı ihtimaline karşın ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finali çatı kapatılarak oynatılacak.

Şampiyonlar Ligi finaline 3 Haziran'da Galler'in Cardiff kentinde bulunan Millennium Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, tarihin en sıkı güvenlik önlemleri altında oynanacak finali olacak.



Geçtiğimiz Pazartesi günü Manchester Arena'daki saldırı nedeniyle Birleşik Krallık'ta terör tehdidi düzeyi hala "kritik" konumda. Bu nedenle Real Madrid ile Juventus arasındaki final tarihin en sıkı güvenlik önlemlerine sahne olacak.

Drone saldırısı olasılığına karşılık stadyumun çatısının kapatılacağı kesinleşti. Böylece ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finali, kapalı statta oynanmış olacak. Maç günü stadyumun ilk kontrol noktalarından itibaren toplam 15 bin güvenlik görevlisi mesai yapacak. İlk güvenlik çemberi stadyumdan iki kilometre mesafeye kurulacak ve biletsiz kimse bu ilk çemberin içine alınmayacak. Ayrıca şüpheli durumlarda kullanılmak üzere yüz tanıma sistemli kameralar da devrede olacak.



Final öncesindeki etkinlikler için UEFA ile yapılan görüşmelerde çıkan karara göre kupayla fotoğraf çektirmek, mini sahalarsa futbol oynamak, Şampiyonlar Ligi efsaneleri ile biraraya gelmek gibi aktiviteler iptal edilmeyecek. Ama bunlar için de ciddi güvenlik önlemleri alınacak. Fan zone'lar UEFA ile güvenlik yetkilileri arasında hala değerlendirme konusu. Son çıkan karara göre şehirde fan zone'lar kurulacak ama girişlerinde sıkı önlemler alınacak.

Salgado'ya göre her iki takımın şansları eşit





Şampiyonlar Ligi finali; Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak. Real Madridli eski futbolcu Michel Salgado, şampiyonluk için iki takımın da şansının eşit olduğu yorumunu yaptı.



Bahreyn'deki FIFA Kongresi öncesinde eski futbolcular bir gösteri maçında sahaya çıktı. Maradona ve Ronaldinho'nun da yer aldığı karşılaşmada; FIFA Başkanı Gianni Infantino da forma giyen isimler arasındaydı.

Gösteri maçına katılan eski Real Madridli Michel Salgado; eflatun-beyazlı ekiple Juventus arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını değerlendirdi. Salgado; Juventus'un çok iyi organizasyona sahip bir takım olduğu değerlendirmesinde bulundu;



“Bana kalırsa; bu sezon oynayacağımız en zorlu rakip Juventus. Muhteşem bir takım olduklarını daha önce ortaya koydular. Savunma ile orta saha arasındaki uyum; iyi bir karışım yakalandığını gösteriyor. Önde ise; birinci sınıf hücum oyuncuları yer alıyor.

Higuain ile Dybala; maçın sonucunu her an değiştirebilecek nitelikte forvet oyuncuları. Bence iki takımın da şansı yarı yarıya.”

Real Madrid yeni bir tarih yazma peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Haziran'da Juventus'a karşı final maçına çıkacak Real Madrid, art arda iki kez bu kupayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor.



"Real Madrid Spor Şehri" adlı tesislerinde medya günü organize eden Real Madrid'de teknik heyetten futbolculara kadar herkes, final maçına motive olduklarını ve kazanarak tarihe geçmeyi düşündüklerini söyledi. Kalabalık bir basın grubunun karşısına çıkan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Sezon boyunca büyük bir profesyonellikle her şeyimizi verdik. Şimdi yeni bir final oynayacağız ve kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız" dedi.



Finalin, Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan takımı Real Madrid (32) ile en az gol yiyen takımı Juventus (3) arasında oynanacak olmasının şu aşamada hiçbir anlam ifade etmediğini aktaran Zidane, "Bu, bir final ve hiçbir istatistik buna etki etmez. Avrupa'nın en iyi iki takımı olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden final oynayacağız. Onlar da biz de lig şampiyonu olduk ve layıkıyla bu kupada finale çıktık. Çok ilginç bir final olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ancak bunun kendisini endişelendirmediğini vurgulayan Fransız teknik adam, "Tek düşüncem cumartesi günü oynanacak final maçı, başka bir şey yok. Şu anda tek önemli olan final." şeklinde konuştu. Juventus'un "en iyi defans" Real Madrid'in de "en iyi hücum" yapan takım olarak gösterilmesine katılmadığını dile getiren Zidane, "Bence stilleri o kadar farklı takımlar değil. Çok küçük farklar olduğunu düşünüyorum. Bence finalin favorisi yok. Juventus'ta futbolcu olarak 5 yıl oynadım ve çok güzel anılarım var. 1998'de Juventus formasıyla finalde kaybettiğimiz maçta çok üzülmüştüm ama sonra Madrid ile kazandım. O yüzden şimdiki final benim için biraz özel" ifadelerini kullandı.



Zidane ayrıca, İspanyol ve İtalyan basınında çok tartışılan "Isco mu yoksa Bale mi?" sorusuna "Bu zor bir karar. Bunun tartışılması normal ama beni asla şartlandırmıyor. İkisi de takıma çok katkı sağlayan futbolcular ve bu sezon 16 maçta birlikte oynadılar" cevabını verdi.

Vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Cristiano Ronaldo ile ilgili "Şimdi bunu konuşmanın hiçbir anlamı yok" ifadesini kullanan Zidane, "Elbette ki bu konu Cristiano'nun hoşuna gitmiyor. Ben de hoşlanmıyorum. Cristiano, çok profesyonel biri ve nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu anda sadece Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyor. Sahaya tam motivasyonla çıkacağından eminim" diye ekledi.



Cristiano Ronaldo iddialı





Bu arada kulübün resmi televizyonuna konuşan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ise "Çok fazla alçak gönüllülük iyi değil. Kendi karakterimizi göstermeliyiz. Biz onlardan daha iyiyiz ama bunu göstermeliyiz, çünkü onlar da iyi bir takım" şeklinde iddialı konuştu.



Takım olarak çok iyi bir dönem geçirdiklerini ve bunun fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Ronaldo, "Lig şampiyonu olmak bizi rahatlattı. Şimdi art arda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarih yazmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Portekizli futbolcu, son yıllara oranla bu sezon sonunda kendisini fiziksel olarak çok daha iyi ve hazır hissettiğini de kaydetti.

Medya gününde tek tek gazetecilerin sorularını yanıtlayan diğer Real Madridli futbolculardan Isco, "Tarihe geçmek için büyük bir motivasyonumuz var ama Juventus, kaya gibi bir takım. Defansif anlamda çok güçlüler ama bizim de hücumda çok fazla opsiyonumuz var. Onların da endişeli olduğunu sanıyorum.", Toni Kroos "Tarihe geçmek için önümüzde tek bir maç kaldı. Finalin bir reçetesi yok. Sadece en üst düzeyde oynamamız gerekiyor.", Alvaro Morata "Finali, büyük bir takım olan Juventus'a karşı oynayacağız. Fiziksel olarak sezonun en iyi döneminde olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı oynamak için çok heyecanlıyız." ve Mateo Kovacic de "Birlik içinde olursak bize karşı kazanmaları çok zor. Juventus'un çok iyi bir defansı olduğunu herkes söylüyor ama biz sadece kendimize bakmalıyız. Çok iyi bir sezon geçirdik. Her futbolcu elinden gelenin fazlasını verdi ve şimdi Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihe geçmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Öte yandan Real Madrid Kulübü Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno ise "Art arda iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp tarihe geçmek için olağanüstü güzel bir fırsatımız var" diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez ile en çok kazanan takım konumundaki Real Madrid, bu sezon turnuvada 32 gol atıp kalesinde 17 gole engel olamadı. İtalyan takımı Juventus ise 21 gol atıp 39 yaşındaki Gianluigi Buffon'un koruduğu kalede sadece 3 gol gördü.

Juventus finale yenilgisiz geldi





UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Real Madrid ile karşılaşacak Juventus, finale gelene kadar maç kaybetmedi.



Juventus, çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. İtalya temsilcisi bu maçlarda 21 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü.



Massimiliano Allegri teknik direktörlüğünde doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Juventus, Sevilla'nın yanı sıra Dinamo Zagreb ve Olympique Lyon ile mücadele etti.



Grup aşamasını 14 puanla lider bitiren Allegri'nin öğrencileri, son 16 turunda Portekiz'den Porto, çeyrek finalde İspanya'dan Barcelona ve yarı finalde Fransa'dan Monaco takımlarını saf dışı bırakarak finale yükseldi.





En golcüsü Higuain





İtalyan ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Arjantinli Gonzalo Higuain oldu.



Higuain'in 5 gol kaydettiği Juventus'da Paulo Dybala 4, Dani Alves 3, Mario Mandzukic 2, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Miralem Pjanic, Claudio Marchisio, Juan Cuadrado ve Marko Pjaca birer gol buldu.

Real Madrid takımı son antrenmanını yaptı. Antrenmanda, Cristiano Ronaldo ve Keylor Navas da hazır bulundu.