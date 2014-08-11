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Spor

Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla, Süper Kupa maçı için yarın Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya gelecek

11 Ağustos 2014 20:54

UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid ile Sevilla, Galler'in başkenti Cardiff'te yarın karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak ve iki İspanyol takımını karşı karşıya getirecek maç TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. Clattenburg'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Simon Beck ve Stuart Burt yapacak. Darren England ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

 

İki takım kadrolarını güçlendirdi

 

Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu 3 transferle güçlendirdi.

Fransa'nın Monaco takımından Kolombiyalı James Rodriguez, Almanya'nın Bayern Münih ekibinden Toni Kroos ve İspanya'nın Levante takımından Kosta Rikalı Keylor Navas'ı transfer eden Real Madrid, böylece 2014 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

"Los Galacticos"da, cezalı olan Xabi Alonso, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla yeni sezon için kadrosuna 6 yeni oyuncu kattı.

En önemli oyuncusu Ivan Rakitic'i Barcelona'ya veren Endülüs ekibi, Las Palmas'tan kaleci Mariano Barbosa, Osasuna'dan Alejandro Arribas, Fransız ekibi Rennes'den Grzegorz Krychowiak, Barcelona'dan Denis Suarez, Almeria'dan Aleix Vidal ve Liverpool'dan Iago Aspas'ı transfer etti.

 

Süper Kupa'yı en çok AC Milan kazandı

 

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekip İtalya'nın Milan takımı oldu.

Tam 5 kez bu büyük organizasyonda mutlu sona ulaşan Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'i, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'de Ajax, 1993'de de Parma'ya karşı kaybetti.

 

Galatasaray kupayı 2000 yılında kazandı

 

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray müzesine götürdü.

Monaco'da 25 Ağustos 2000 tarihinde yapılan maçta İspanyolların dünyaca ünlü takımı Real Madrid'i 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in ''altın gol''üyle 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.

 

24 takım kupa sevinci yaşadı

 

Kupayı, geçmişte 12 ayrı ülkeden, 24 farklı takım müzesine götürdü.

Kupada İtalya'nın Milan takımı 5, İspanya'nın Barcelona ekibi 4, İngiltere'nin Liverpool takımı 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Real Madrid, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

 

İspanyol damgası

 

UEFA Süper Kupa'yı bugüne dek en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyollar 18 finalden 10 şampiyonluk çıkarırken, İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

 

Hangi kanalda yayınlanacak?

 

İki İspanyol ekibi Real Madrid ve Sevilla'nın karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali 12 Ağustos Salı günü saat 21.45'ten itibaren, Star TV ve Star TV HD'de canlı olarak yayınlanacak.

 

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