'Avrupa'nın ekonomisi kötü, Türkiye AB'ye üyeliği tekrar düşünmeli'

Başbakan Erdoğan’ın Avrupa Birliğine yönelik eleştirileri, dünyanın ünlü akademisyenleri tarafından da tartışılıyor. SkyTurk360’ta Uyanış Tuğtaş Bayar’ın sunduğu “Ekonomi Masası” programına konuk olan ABD’li ünlü ekonomist Prof. Dr. Richard Wolff, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda, “Avrupa Birliği’nin en kötü zamanında,onun bir parçası olmak gerçekten de çok zor operasyon olacaktır” dedi.

Euro Bölgesi borç krizinde en kötünün henüz geride kalmadığını dile getiren Wolff, ABD'deki borç tavanı tartışmalarını ise "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi.

Ünlü ekonomistin açıklamalarından satırbaşları:

'Avrupa'nın sosyal ve ekonomik durumu Türkiye'den daha kötü'

“Bence Türkiye oturup uzun uzun düşünmeli. Üretimle ilgili bir plan oluşturmalı aynı zamanda dışa yönelik politikalarını da tekrardan düşünmeli.Avrupa Birliği’nin en kötü zamanında,onun bir parçası olmak gerçekten de çok zor operasyon olacaktır.Şu anda Avrupa temel bir sorunu çözmeye çalışıyor ve Euro’nun geleceği tehlikede. Bazı soru işaretleri var. Aslında İngilere şu anda içerdeki krizi kullanıyor. Çünkü İngiltere’de kapitalizm sistemiyle ilgili sorunlar çözülmedi.O yüzden de şu anda ingiliz çalışan sınıfı Avrupa’ya karşı bir düşmanlık oluşturmaya çalışıyor.Bunun gerçekten çok tehlikeli bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Aynı durum Almanya için de geçerli. Ve gerçekten bu durum daha da kötüleşebilir. Dolayısıyla şu anda Türkiye AB üyeliğini ikinci kez düşünmeli.Türkiye için sadece coğrafik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da özellikle biraz Avrupa’ya dayalı biraz da Asya’ya dayalı problemler olduğunu söyleyebiliriz.Ve şu anda Türkiye ekonomik ve diğer problemlerin arasında kalmış durumda.

'Türkiye yapısal sorunları çözmek durumunda'

“Türkiye’ye bir uyarı da bulunmak istiyorum.Eğer bazı adımlar atmak istiyorsanız,ekonomik yapısal değişiklikler yapmak durumundasınız. Aynı zamanda demokratikleşme de çok önemli,tabiki-endüstrilerinizi demokratikleştirebilir misiniz? Bu soruyu sormak gerekiyor.Demokratik olmayan kapitalist bir sistemden,çok az kişinin karar verdiği bir sistemden daha fazla katılımcısı olup daha fazla katılımcıyla karar veren bir sisteme geçebilir misiniz? Eğer bunu yapmazsanız durum daha kötüleşecek,ekonomik koşullar daha da kötüleşecek. İçerdeki sistem Türk toplumunu etkiliyor olacak ve aynı zamanda şu anda bahsettiğim durum, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da yaşanan sorunlar.”



“Şu anda atılan adımlar Avrupa’yı ve Kuzey Amerika’yı içinde bulunduğu krizden çıkarmaya yetmiyor.Ayrıca bütün bu olumlu sözler, gelişmelere dair verilen bütün sözler hepsi çözülmemiş problemler olarak kalıyor. Şuna inanıyorumki büyük bir ekonomik krizin çok başındayız,bir daralma yaşanacak Avrupa ve Amerika’da. Ve 2013 boyunca da bunun devam edeceğine inanıyorum. 2007’de girilen kri,zden çıkılamadı. Ama bir de ikinci bir krizden bahsedelim: sosyal sorunlar. Bu daha da ciddi bir kriz ve bu krizde devam etmekte ve aynı zamanda bu sürdürebilirlik krizi çözülse bile tekrardan devam edecek.Ve aynı zamanda daha derin bir krizden bahsedebiliriz bu da kapitalist şirketlerin yüksek harcamalardan ve sosyal işletim sistemlerinden uzak kalmaları gerekir . Çünkü kapitalizmin Kuzey Amerika’dan ve Avrupa’yı terkedip başka ekonomilere doğru kaydığını söyleyebiliriz.Ve aynı zamanda bunun bu şekilde olması büyük sorunlar yaşamamıza sebep olacak.Çünkü Kuzey Amerika ve Avrupa iyi olduğu zaman da uzun vadeli bir tehdit oluşturacağını düşünüyorum. Kapitalist düzenlerde bu her zaman yaşanır.



'ABD'deki tartışmalar tamamen siyasi bir tiyatro'

Önce mali uçurum, sonra da borç tavanı...Bunlar tamamen siyasi bir tiyatro. ABD’nin,hükümete daha fazla borç alması için izin vermemesi gerçekten büyük bir felaketi oluşturuyor.2. Dünya Savaşı’nın bitiminden beri siyasi bir tiyatroyu görüyoruz.25 kez Washington’da bu siyasi tiyatroyu gördük. Yeni bir şey değildi bu belirleyici bir şey değil bu, her zaman oluyor.Aynı zamanda hükümetlerin sona ermesini konuşuyoruz,çok büyük tiyatrolar dönüyor diyebilirim ve aynı zamanda son dakikada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir araya geliyorlar ve borç tavanını yükseltiyorlar.Böylece hükümet daha fazla borç alabiliyor.Ve aynı zamanda böylece büyük şirketlere ve zenginler üzerindeki vergileri arttırmak zorunda kalmıyor.Bunun gerçekten ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum.Amerikalıları gerçek problemlerden uzaklaştırmak için bunun olduğunu söyleyebiliriz.”