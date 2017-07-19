Avrupa'nın devleri Müller'in peşinde!

Dünya devleri, Bayern Münih forması giyen Alman futbolcu Thomas Müller'in peşinde. Alman gazetesi Bild'e göre; Chelsea, Arsenal, Juventus ve Liverpool, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Bayern Münih'in orta sahası, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kontrolünden çıktı. Alman ekipte orta saha ve forvet arkasında oynayabilen, Thiago, Vidal, Tolisso, Renato Sanches, James Rodriguez ve Thomas Müller ​olmak üzere 6 isim bulunuyor. Geçilen son sezonda, önceki sezonlara oranla daha az forma şansı bulunan Müller'in, uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılması da gündemde.

Oyundan çıkardığı futbolcu

tepki gösterince kafa attı!

Çalışkanlığı, pozisyon bilgisi ve hırsıyla beğeni toplayan Müller'in transferiyle ilgili henüz resmi bir girişim yok. Ancak Münih'in kadro derinliği, oyuncunun geçen sezon bulduğu forma şansı ve diğer kulüplerin istekliliği gibi faktörler de göz önünde bulundurulduğunda, transfer 'imkansız' gibi görünmüyor.

Profesyonel kariyerine Bayern Münih'te başlayan Müller, takımının formasıyla 483 maça çıkıp, 203 gol ve 134 asistle 337 gole direkt olarak katkı sağladı.