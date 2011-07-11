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Ekonomi

AVRUPA'NIN BORÇ KRİZİ BRÜKSEL'DE GÖRÜŞÜLÜYOR BRÜKSEL (A.A)

11 Temmuz 2011 16:28

-AVRUPA'NIN BORÇ KRİZİ BRÜKSEL'DE GÖRÜŞÜLÜYOR BRÜKSEL (A.A) - 11.07.2011 - Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey ekonomi yetkililerini bölgenin içinde bulunduğu borç krizini görüşmek üzere Brüksel'de topladı. Van Rompuy, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn'i borç krizini görüşmek üzere toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantının Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya'ya sıçrayabileceği endişesiyle düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor. Herman Van Rompuy'un sözcüsü, İtalya'nın gündemin baş maddesi olduğu bir kriz toplantısı düzenlendiği yönündeki haberleri yalanladı. Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya'ya yayılabileceği endişesiyle cuma günü İtalya borsasında gösterge endeksi son beş ayın en hızlı düşüşünü kaydetmişti.  Borsada İtalya'nın en büyük bankası UniCredit hisseleri haftanın son işlem gününde yüzde 7,9 ve ülkenin en büyük ikinci bankası Banca Intesa'nınkiler ise yüzde 4,6 değer kaybetmişti. 10 yıl vadeli İtalya tahvilinin faizi de yüzde 5,28'e çıkarak son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Avro bölgesinin üçüncü en büyük ekonomisi olan İtalya, Yunanistan'dan sonra borç oranı en yüksek ülke. Uzmanlar, küçük ülkeler Yunanistan ya da Portekiz'in borç sorununun üstesinden gelinebileceğini ancak krizin İtalya ya da İspanya gibi büyük ekonomilere sıçramasının endişe verici olacağını belirtiyor. Zira Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (EFSF) krizi çözmek için yeterli olamayabileceği belirtiliyor. Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, yetkililer, gelecekteki krizlere karşı EFSF'nin 700 milyar avro tutarındaki acil durumlar için ayrılan daimi fonunun 1,5 trilyon avroya çıkarabileceğini tartışıyor.    Avro Bölgesi maliye bakanlarının bugün Brüksel'de biraraya gelerek Yunanistan'a yapılacak ikinci kurtarma paketini ve bölgedeki diğer borç sorunu yaşayan ülkeler için tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

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