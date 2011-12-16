-Avrupa'nın bize adil yaklaşmadığı hissine sahibiz WASHINGTON (A.A) - 16.12.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili olarak, '' Bizler, Türk vatandaşları olarak Avrupa'nın bize adil yaklaşmadığı, akılcı ve vizyoner davranmadığı ve AB'nin gelecekteki ihtiyaçlarından çok bazı dar ajandalarla ve iç politik nedenlerle hareket ettiği hissine sahibiz. Türkiye, AB'ye yönelik 'Hristiyan Kulübü' algılamasını değiştirebilir ve AB'yi gerçekten çoğulcu hale getirebilir, AB'yi daha rekabetçi yapabilir''dedi. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Atlantic Council'in organizasyonuyla, büyükelçilik konutunda düzenlenen yemeğe katıldı. Yılmaz, burada, Washington'da Türkiye üzerinde çalışan akademisyenler, uzmanlar ve üst düzey yetkililere Türkiye-AB ilişkilerini konu alan bir konuşma yaptı. Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki sorunun, ülkedeki demokrasi, insan haklarını gibi konular veya üyelik sürecinin gereklilikleri gibi nedenlerden değil, AB'deki siyasi yaklaşımlardan kaynaklandığını belirten Yılmaz, ''Ama AB'de birlik üyesi olan milyonlarca Türk yaşıyor, ticaret ve turizmimizde AB önemli yere sahip. Biz, Avrupa coğrafyasına ait olduğumuzu biliyoruz. AB üyeliği sürecine devam ediyoruz ama, AB'de yeni bir siyasi atmosfer ve yeni bir siyasi irade olana kadar, bu üyeliğin kolay olduğunu söyleyemem'' diye konuştu. Yılmaz, ''Bizler, Türk vatandaşları olarak Avrupa'nın bize adil yaklaşmadığı, akılcı ve vizyoner davranmadığı ve AB'nin gelecekteki ihtiyaçlarından çok bazı dar ajandalarla ve iç politik nedenlerle hareket ettiği hissine sahibiz. AB, bizim kendi ilerlememizde bize yardımcı olabilir ama Türkiye de AB'ye çok şey katabilir. Türkiye, AB'ye yönelik 'Hristiyan Kulübü' algılamasını değiştirebilir ve AB'yi gerçekten çoğulcu hale getirebilir, AB'yi daha rekabetçi yapabilir'' dedi. Avrupalıların gelecekte Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin ne olacağını bilmediklerini belirten Yılmaz, ''Ama kanaatimce, eğer Türkiye AB sürecine devam ederse, ekonomik büyümesini sürdürürse, politikalarımız güçlü kalırsa, er ya da geç bir şekilde AB'nin bir parçası olacağız'' diye konuştu. -Fransa'da 1915 olaylarına ilişkin yasa teklifi- Öte yandan, yemekte gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kalkınma Bakanı Yılmaz, Fransa meclisindeki, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifi girişimiyle ilgili olarak, ''Bu konuda bizim tavrımız ortada. Tarihi hadiseleri böyle siyasete malzeme etmemeli ülkeler. Özellikle iç politika malzemesine dönüştürmemeliler. Bizim tavrımız zaten öteden beri açık. Türkiye bu konularda ortak tarihi komisyonu oluşturmaya varıncaya kadar her türlü konuda kendi tavrını ortaya koyuyor'' diye konuştu. Kalkınma Bakanı Yılmaz, yemeğin ardından, Washington'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti.