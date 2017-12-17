Avrupa'nın bilinen en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Avrupa'nın bilinen en yaşlı insanı İspanyol Ana Vela Rubio cuma günü hayata gözlerini yumdu. Ana Vela Rubio 116 yaşındaydı. Vela Rubio Barcelona'daki bir bakımevinde yaşıyordu.

Vela Rubio 29 Ekim 1901'de İspanya'nın güneyindeki özerk bölge Endülüs'te dünyaya gelmişti. Uluslararası Gerontoloji Araştırma Grubu'nun verilerine göre Vela Rubio Avrupa'da yaşayan en yaşlı kişi ve dünya üzerindeki en yaşlı üçüncü kişiydi.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre halihazırda listenin başında Japon Nabi Tajima bulunuyor. Nabi Tajima'nın doğum tarihi 4 Ağustos 1900.

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, emekli bir terzi olan Ana Vela Rubio, 1940'lı yıllardan bu yana Katalonya'da yaşıyordu.

Bundan yaklaşık dört ay kadar önce Ana Vela Rubio'nun 90 yaşındaki kızı da annesinin kaldığı bakımevine yerleşmişti.

Ana Vela Rubio'nun hayatı boyunca neredeyse hiç sağlık sorunu yaşamadığı belirtiliyor. Vela Rubio 109 yaşında kalçasını kırmış ve bu yüzden ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Bakımevinden yapılan açıklamada Vela Rubio için "Acı çekmeden uykusunda hayata veda etti" ifadesine yer verildi.

19'ncu yüzyılda doğup yaşayan son kişi olan İtalyan Emma Morano geçen nisan ayında hayatını kaybetmişti. Morano mayıs 2016'dan öldüğü tarihe kadar dünyanın ve dolayısıyla Avrupa'nın en yaşlı insanı unvanını taşımıştı.

İspanyol Ana Vela Rubio'nun vefatının ardından Avrupa'nın en yaşlı kişisi unvanı 115 yaşındaki İtalyan Giuseppina Projetto'ya geçti.