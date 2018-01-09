Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en değerli oyuncular açıklandı

Avrupa’nın 5 büyük ligindeki piyasa değeri en yüksek futbolcular belli oldu.

Eski Beşiktaşlı, milli futbolcu Cenk Tosun’un Türk futbol tarihinin en büyük transferini yaparak Beşiktaş’tan Everton’a toplamda 28 milyon euroya transfer olduğu şu günlerde, Interpress’in CIES Football Observatory (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre; Avrupa’nın 5 büyük liginde top koşturan oyuncular arasında en değerli futbolcunun PSG forması giyen Neymar olduğu belirlendi.

PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 213 milyon Euro olarak hesaplanırken, ikinci sırada 202,2 milyon Euro ile Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, üçüncü sırada ise 194,7 milyon Euro piyasa değeri ile Tottenham’ın golcüsü Harry Kane’in bulunduğu açıklandı.

Ronaldo'nun sırası şaşkınlık yarattı

Avrupa’nın beş büyük liginde oynayan en değerli 100 oyuncunun yer aldığı listede İngiltere Premier Ligi'nden 5 oyuncu ilk 10 içinde yer alırken, bu oyunculardan ikinci sıradaki Harry Kane 194,7 milyon Euro, altıncı sıradaki Dele Alli 171,3 milyon Euro, yedinci sıradaki Kevin de Bruyne 167,8 milyon Euro, sekizinci sıradaki Romelu Lukaku 164,8 milyon Euro ve onuncu sıradaki Paul Pogba 147,5 milyon Euro ile yer aldılar.

Bu oyuncular dışında ilk on içinde yer alan diğer futbolculardan Fransa’da top koşturan 192,5 milyon Euro değerindeki Kylian Mbappe dördüncü, İtalya’da Juventus forması giyen 174,6 milyon Euro değerindeki Paulo Dybala beşinci ve İspanya’da Atletico Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann’nın da dokuzuncu sırada bulunduğu tespit edildi.

Real Madrid forması giyen dünyanın en ünlü futbolcularından Cristiano Ronaldo’nun ise 80,4 milyon Euro'luk değeri ile listede 49. sırada yer alması dikkat çekti.

Avrupa'nın en değerli ilk 10 oyuncusu;

1- Neymar (PSG)

2- Lionel Messi (Barcelona)

3- Harry Kane (Tottenham)

4- Mbappe (PSG)

5- Dybala (Juventus)

6- Dele Alli (Tottenham)

7- Kevin De Bruyne (Manchester City)

8- Romelu Lukaku (Manchester United)

9- Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

10- Paul Pogba (Manchester United)