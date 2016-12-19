Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice haftayı lider kapadı.

Chelsea 11 maçlık rekoru kırdı

Lider Chelsea, hafta içi de karşılaşmaların oynandığı Premier Lig'de, 16. haftada Sunderland, 17. haftada ise Crystal Palace deplasmanlarından 1-0'lık galibiyetlerle döndü.



Antonio Conte yönetiminde üst üste 11. maçını kazanan Chelsea, kulübün bir sezondaki galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Watford'ı 2-0 yenen Manchester City ile Everton deplasmanında 2-1 kaybeden Arsenal'in mücadelesinde gülen taraf, City oldu. Ev sahibi Manchester City, geriye düştüğü müsabakayı 2-1 kazandı.



AVRUPA LİGLERİNDE GOL KRALLARI

Zirve takipçilerinden Liverpool, hafta içinde Middlesbrough'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Chelsea'nin 43 puanla lider olduğu ligde Manchester City 36, Liverpool (maç eksiği var) ve Arsenal ise 34'er puan topladı.

Barcelona'da Messi şov vardı

La Liga'nın zirvesindeki Real Madrid'in, FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle maç yapmadığı 16. haftada, takipçileri Barcelona ve Sevilla, hanelerine 3 puan yazdırdı.

Barcelona, Espanyol'u, Sevilla ise Malaga'yı 4-1 mağlup etti. Barcelona'nın 2 golünü atan Uruguaylı futbolcu Suarez, La Liga'da 12. golünü kaydeden takım arkadaşı Messi'yi yakalayarak gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaştı.

Milli futbolcu Emre Çolak'ın asist yaptığı maçta Deportivo, sahasında Osasuna'yı 2-0 yendi.

La Liga'da 37 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 34 puanla Barcelona, 33 puanla Sevilla, 29'ar puanla Villarreal ve Real Sociedad takip etti.

Bayer Münih zirveyi korudu

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında konuk olduğu Darmstadt'ı 1-0 ile geçti.

Ligin tek namağlup ekibi Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 2-2 berabere kaldı.

15 hafta sonunda 36 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in önünde averajla liderliğini korudu. Bu iki takımı, 27'şer puanla Hoffenheim ve Hertha Berlin izledi.

Juventus arayı açıyor

Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 17. haftasında, en yakın takipçisi Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Zirve takibini sürdüren takımlardan Napoli, Torino'yu 5-3, Lazio da Fiorentina'yı 3-1'lik skorla geçti.

Ligde 42 puanla lider durumdaki Juventus, Roma'nın 7, Napoli ve Lazio'nun 8 puan önünde bulunuyor.

Nice haftanın en kârlısı

Ligue 1'de lider Nice, ağırladığı Dijon'u 2-1 mağlup etti. Nice böylece takipçilerinin eli boş döndüğü 18. haftayı en kârlı kapatan takım oldu.

Monaco, evinde karşılaştığı Lyon'a 3-1 yenildi. Son 4 yılın şampiyonu PSG de Guingamp deplasmanında 2-1 kaybetti.

Bu sonuçların ardından Nice, 43 puanla liderliğini sürdürdü. 39 puanı bulunan Monaco ikinci, 36 puanlı PSG ise üçüncü sırada yer aldı.