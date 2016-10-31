Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice, haftayı lider kapadı.

Premier Lig'de İlkay Gündoğan yıldızlaştı

Ligdeki son 3 maçından bir mağlubiyet ve iki beraberlikle ayrılan Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol ve bir asistle oynadığı, 10. hafta maçında West Bromwich Albion'ı 4-0 mağlup etti.

Zirve takipçilerinden Arsenal, Mesut Özil'in asist yaptığı Sunderland maçını 4-1 kazandı. Liverpool ise Emre Can'ın perdeyi açtığı Crystal Palace karşılaşmasından 4-2 galip ayrıldı.

Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atan Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, sahasında Burnley ile golsüz berabere kaldı.

Ligde 23'er puanı bulunan kulüplerden Manchester City, gol averajıyla Arsenal ve Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü. Chelsea 22, Tottenham ise 20 puanla bu üç ekibi izledi.

Ronaldo üçlemeyle döndü

Ligin 11. haftasına lider giren Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, deplasmanda Alaves'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada "hat-trick" yaptı.

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın yanı sıra Iniesta, Pique, Alba ve Mathieu'dan yoksun sahaya çıktığı Granada mücadelesini 1-0 kazandı.

Geçen haftaki Sevilla mağlubiyetiyle zirveden inen Atletico Madrid, Malaga'yı 4-2'lik skorla geçti. Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki rakiplerinden Villarreal ise Eibar deplasmanından 2-1 mağlup döndü.

Puanını 24'e yükselten Real Madrid'i, 22 puanla Barcelona, 21'er puanla da Atletico Madrid ve Sevilla takip ediyor.

Hoffenheim ve Leipzig zirveyi takipte

Lider Bayern Münih'in deplasmanda Augsburg'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydeden Lewandowski, ligde 5 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Lige iyi başlayan kulüplerden Leipzig, deplasmanda Darmstadt'ı 2-0, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i 1-0 yendi.



Şampiyonluk adayları arasında gösterilen Borussia Dortmund, Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı.

Mainz, Yunus Mallı ve Levin Mete Öztunalı'nın golleriyle Ingolstadt'ı 2-0 mağlup ettiği haftada, konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 2-1 mağlup olan Wolfsburg'un taraftarları, karşılaşmanın ardından futbolculara tepki gösterdi.

Bundesliga'nın 9. haftası sonunda puanını 23'e çıkaran Bayern Münih, Leipzig'in 2, Hoffemheim'ın ise 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Juventus, Napoli'yi zor da olsa geçti

Ligin 11.haftasında, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakilerinden Napoli'yi 2-1 mağlup eden lider Juventus, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Roma, Empoli ile 0-0 berabere kalırken, Milan, Pescara'yı tek golle geçti. Lazio ise Sassuola mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı.

27 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus'u, 23 puanla Roma, 22 puanla Milan, 21 puanla Lazio ve 20 puanla da Napoli izledi.

Fransa'da Nice fırtınası

Fransa ligini namağlup lider götüren Nice, 11. hafta da konuk ettiği Nantes'ı 4-1 yendi.

Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. PSG'nin Uruguaylı futbolcusu Cavani, ligdeki 10. maçında 10. golünü attı.

Ligin iddialı takımlarından Monaco, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Nice, 29 puanla liderliğini sürdürdü. 23'er puanı bulunan ekiplerden Monaco 2'nci, PSG ise 3'üncü sırada yer aldı.