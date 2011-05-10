-AVRUPA'NIN "EN HEYECANLI" LİGİ SPOR TOTO ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Avrupa'nın önde gelen Almanya ve İtalya liglerinde şampiyonların adı belli olurken, İspanya, Fransa ve İngiltere liglerinde de şampiyon adayları büyük ölçüde belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de ise Fenerbahçe ve Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesini son 2 haftaya bırakırken, ligde heyacan da bütün hızıyla sürüyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Trabzonspor, 76'ar puanla yarışı ligin son haftalarına taşırken, sarı-lacivertliler averajla zirvedeki yerini koruyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinden İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 35. hafta sonunda Barcelona, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi. Barcelona 91 puanla ligin zirvesinde yer alırken, en yakın takipçisi Real Madrid ise 83 puanla ikinci sırada bulunuyor. Barcelona, kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayacak. İtalya Seri A'da ise AC Milan 78 puanla sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 72 puana sahip FC İnter ise rakibine karşı ikili averajının kötü olmasından dolayı Milan'ın şampiyonluğunu kabul etmek zorunda kaldı. İngiltere Premier League'de ise Manchester United, pazar günü sahasında en yakın takipçisi Chelsea'yi 2-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Manchester United 76 puanla ipi göğüslemeye çalışırken, Chelsea ise 70 puanla ikinci sırada yer alıyor. Manchester United, kalan 2 maçta 1 puanla alması halinde mutlu sona ulaşan taraf olacak. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde de (Ligue 1) Lille, ligin bitimine 4 hafta kala takipçisi Marsilya'nın 4 puan önünde yer alarak, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak mücadelesini sürdürüyor. Marsilya, hafta sonu oynanan karşılaşmada, Lyon'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ise Borussia Dortmund (72 puan), şampiyonluğunu geçen hafta ilan ederken, en yakın takipçisi Bayer Leverkusen ise 33. hafta sonunda 65 puanda bulunuyor. Şampiyonluk yarışında Avrupa liglerinin ''en heyecanlı'' maçlarına sahne olan Spor Toto Süper Lig'de ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan 2 maçları ise şöyle: Fenerbahçe-Ankaragücü: (İçeride) Sivasspor-Fenerbahçe: (Deplasman) Trabzonspor-İst.Büyükşehir Belediyespor: (İçeride) Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: (Deplasman)