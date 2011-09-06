'Avrupalıların Yüzde 40'a Yakınının Ruh Sağlığı Bozuk'

T24

Üç yıl süren araştırma 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle İsviçre, İzlanda ve Norveç’i kapsıyor. Buülkelerin toplam nüfusu yarım milyarın üzerinde. Araştırmanın sonuçlarına göre bu nüfusun %38’i anksiyeteden şizofreniye kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitli ruh sağlığı sorunları yaşıyor.Bu kesim arasında en ciddi rahatsızlıklar ise depresyon, erken bunama, alkol bağımlılığı olarak sıralanıyor. Yine aynı araştırmaya göre, kadınlar erkeklere oranla daha fazla depresyon sorunu yaşıyor.Alman Dresden Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, akıl ve ruh sağlığı bozukluklarının artma eğiliminde olduğu, buna karşılık ilaç şirketlerinin bu alandaki araştırmalara giderek daha az para harcadığı vurgulanıyor.