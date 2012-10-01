Avrupalıların tercihi Türk ayakkabısı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Şeker, sektörün geçen yıl gerek iç piyasada tüketilen 190 milyon çift ayakkabı gerekse yapılan ihracat sayesinde Türkiye'de 5,2 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını söyledi.

Şeker, 2011 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 450 milyon dolara yükseldiğini belirterek, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artışla 397,7 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Son yıllarda özellikle krizin yaşandığı Avrupa'da, ayakkabı üretiminin yavaşladığına dikkati çeken Şeker, ''Artık moda ve marka üretmeye başladık. Türk üreticisinin imal ettiği ayakkabılar Uzakdoğu ülkelerinin ürettiklerinden çok farklı. Kayıt dışı ekonomi içinde ucuz üretilen ve ayak sağlığını hiçe sayan ayakkabıların rakibimiz olması mümkün değil.

Satışlarımız da bunun göstergesi. Moda ve marka üzerine yoğunlaşarak Avrupa'da düşen imalatların Uzakdoğu'ya değil Türkiye'ye kaymasını istiyoruz'' diye konuştu.