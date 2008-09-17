Avrupalılar gösteriş düşkünü

Altınbaş Holding'in altın markası Ellda'nın Genel Müdürü Vahdet Keleş, mücevher üretimlerinin yüzde 40'ını 40 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, Türk tüketicilerin ağırlığa, Avrupalı ve ABD'li tüketicilerin ise hafif, ama gösterişli ürünlere önem verdiklerini söyledi.



Keleş, yaptığı açıklamada, kendi fabrikalarında ürettikleri mücevheri, Türkiye'de bin 200 satış noktasında tüketicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.



Türkiye'de gelecek 4-5 yıllık süreçte perakende mağazaları da açmayı planladıklarını ifade eden Keleş, kısa vadede ise sadece satış noktaları ile faaliyet göstermeyi, markalarını bilinir hale getirmeyi hedeflediklerini anlattı.



Üretim kapasitemiz 5 ton



Keleş, Almanya ve ABD'deki satış ofisleri üzerinden de 40 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Toplam üretim kapasitemiz 5 ton. Bunun yüzde 60'ını iç piyasaya, yüzde 40'ını yurt dışına satıyoruz. Bu oranı yavaş yavaş yüzde 50'lere hatta yüzde 80'lere çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Balkan ülkeleri ile Rusya'ya daha çok pırlanta sattıklarını dile getiren Keleş, "Bizim ihracat müşterilerimizin tercihleri daha çok altın takı oluyor. 9-14 ayar, ABD'nin bazı bölgelerinde 10 ayar altın takılar tercih ediliyor. Tercih edilenler de daha ziyada hafif ürünler. Türk tüketiciler ağırlığa, Avrupalı ve ABD'li tüketiciler ise hafif, ama gösterişli ürünlere önem veriyor" diye konuştu.



Keleş, altının Türk tüketicisinin gözde yatırım aracı olmaya gelecekte de devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"2003 yılında 384 dolar olan altının onsu 2008'in ocak ayında 900 doları aştı. Şuan 700 küsur dolarlarda. Hiçbir yatırım aracı altın kadar yukarı doğru yükselen bir ivme göstermiyor. Ancak, bizim gibi takıdan para kazanan, takının ticaretini yapan, üretimini yapan firmalarda altının değeri çok fazla önemsenmiyor. Çünkü biz altından değil işçilikten para kazanıyoruz. Altının değeri ne kadar düşerse biz işçilikte o kadar rahat ederiz. Ancak, altının yükselmesi de bizi olumsuz etkiliyor. Tüketicinin cebinden çıkan para yüksek olduğu için, altının onsunun, gramının yüksek olması bizim açımızdan olumsuz."

