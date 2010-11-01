Avrupalılar aslında Anadolu'dan göç etmiş

T24 - Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine M.Ö. 7000 yılında gelen çiftçilerin, Anadolu ve Orta Doğu topraklarından geldiğinin bilimsel olarak ispatlandığı bildirildi. Alman Kölner Express gazetesi "Hepimiz biraz Türk'üz" başlığıyla verdiği haberde, 10 bin yıl önce Avrupa'ya göç eden zengin çiftçilerin torunlarının "Türk" oldukları söylenirken, ilk Türk kavimlerinin 1071'de Anadolu'ya geldiği gözden kaçırıldı.

Taş devrinde Avrupa'da yaşayan insanların atalarının Anadolu ve Orta Doğu'dan göç etmiş olabileceği bulgusu, Alman gazetesi tarafından "Hepimiz biraz Türküz" şeklinde yorumlandı.



Hepimiz biraz Türk'üz

Alman "Kölner Express" gazetesi, "Hepimiz biraz Türküz" başlığıyla verdiği haberde, Mainz Üniversitesinden antropolog Prof. Dr. Joachim Burger'in Taş Devri döneminden kalan iskeletler üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, o dönemin insanlarının Batı Anadolu'dan Avrupa'ya göç ettiğinin bilimsel olarak tespit edildiğini yazdı.



Bazı hayvanlar Avrupa'ya nasıl geldi

Bölgeden o dönemde Avrupa'ya gelen insanların evcil hayvanları da beraberinde getirmiş ve yerleşik olan insanlarla çok az ilişki içinde bulunmuş olduğunu da ifade eden Burger, bu araştırmayı aslında bazı hayvanların Avrupa'ya nasıl geldiğini incelemek amacıyla yaptıklarını kaydetti.



Kromozomları incelediler



Daha önce de Avrupa'nın dört yanındaki 1500'den fazla erkeğin Y kromozomları incelenmiş, deneklerin büyük çoğunluğunun 10 bin yıl kadar önce Avrupa'ya Orta Doğu'dan göç eden zengin çiftçilerin torunları olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de Leicester Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen gen araştırması, Avrupalı erkeklerin genlerinin ‘bereketli hilal’ denilen ve Mısır’dan başlayıp Doğu Akdeniz’i dolaşarak Anadolu’ya uzanan yarım ay şeklindeki coğrafyadaki eski genetik yapıyla benzerlikler taşıdığını ortaya çıkardı.

Araştırmada yaklaşık 110 milyon Avrupalı erkekte bulunan R1b1b2 haplogrubu adı verilen Y kromozomu silsilesinin tekrarlama miktarı incelendi.



