Avrupalı ve Çinli domuzlar tehlikede

İnsanoğlu ölümcül H1N1 virüsü ile mücadele ederken, insana bulaşmayan ve şu ana kadar Kafkaslar'daki varlığı bilinen Ölümcül Afrika Domuz Gribi, Rusya'ya sıçradı; Avrupa ve Çin tehdit altında.

Hayvanlarda görülen ve insanlara bulaşmayan Ölümcül Afrika Domuz Gribi (ASF) virüsünün, Kafkasya'dan Rusya'ya sıçradığı, buradan da AB ülkeleri ve Çin'e yayılma tehlikesi bulunduğu bildirildi.

BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Moskova Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ''Tehlike şurada, insana bulaşmayan ASF, buradan (Rusya'dan) AB ülkelerine, Doğu Avrupa'ya, Karadeniz kıyılarındaki ülkelere ve en kötü senaryoda Orta Asya ve en fazla nüfusa sahip Çin'e bile yayılabilir'' denildi.

FAO Başveterinerlik Dairesi'nden Juan Lubroth da yaptığı açıklamada, ''Virüsü birkaç yıldır Kafkaslar'daki Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'da bilmemize karşın, sonunda Güney Rusya'ya sıçradı. Bu bölgenin de Baltık sınırında bulunması kaygıya neden oluyor'' diye konuştu.



Lubroth, Baltık ülkelerinin yanısıra Ukrayna, Belarus, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın doğrudan tehdit altında olduğunu belirterek, ''Bu da bu virüsün AB'ye sıçrama tehdidinin yanı sıra, Rusya'nın Sibirya bölgesi hatta Çin'e dek yayılma olasılığının bulunduğu anlamına geliyor'' dedi.

Rusya Halk Sağlığı Dairesi'nden Rosselkhoznadzor, ASF virüsünün birkaç gün önce Rusya'nın kuzeydoğu bölgesindeki Mga adındaki küçük bir köyde rastlandığını söylemişti.

Açıklamada, Mga köyündeki 14 domuzdan 7'sinde ASF virüsü bulunduğunu, virüsü kapan 7 domuzun öldüğü, diğer 7 domuzun da öldürüldüğü bildirilmişti.

Rusya Tarım Bakanı Yelena Kriynnik de yaptığı açıklamada, özellikle ASF virüsünün rastlandığı güneydeki 25 bölge başta olmak üzere tüm çiftliklerdeki domuzların kapalı alanlarda tutulması talimatı verdiğini belirterek, ''Kimi yetkililerin vurdumduymazlığı yüzünden domuz yetiştiriciliği sektöründeki doğrudan kayıp 860 milyon-1 milyar dolar arasında olabilir'' dedi.

ASF virüsünün Rusya'ya Gürcistan'ın Karadeniz'deki Poti limanındaki atıkların domuzların beslendiği bir yere boşaltılması nedeniyle geldiği sanılırken, ASF virüsüne karşı şu ana dek geliştirilen bir aşı bulunmuyor.