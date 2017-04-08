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Dünya
Deutsche Welle

Avrupalı üç çatı örgütünden Türkiye'ye çağrı

Avrupalı hukukçu ve gazetecilerin bağlı olduğu üç çatı kuruluşu ortak bir bildiri yayınlayarak Türkiye’deki meslektaşlarının ihraç edilmelerini ve tutuklanmalarını kınadı.

08 Nisan 2017 01:37

Avrupa Hâkimler ve Savcılar Birliği (EJPA), Avrupa Barolar Konseyi (CCBE) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce yargıcın, savcının, avukatın ve gazetecinin görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklandığını ifade etti.

Ortak açıklamada Türkiye'de görevden uzaklaştırılan 4 bin 88 yargıç ve savcıdan 2 bininin, bunun yanı sıra 350 avukatın, 150 gazetecinin ve medya çalışanının halen tutuklu olduğuna dikkat çekildi.

867 avukatın ise Türk makamları tarafından takibat altında tutulduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin birçoğunun sadece mesleklerini icra etmeleri sebebiyle takibata uğradıkları belirtilerek, darbe girişiminden sonra çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) tutuklanmalara dayanak oluşturduğu işaret edildi.

Üç kuruluşun ortak açıklamasında, Kanun Hükmündeki Kararnamelerin suçlanan kişilerin kendilerini savunma hakkını zedelediği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türk hükümetinin “yeniden bağımsız bir yargı sistemi oluşturmasının” gerekli olduğu vurgulandı ve Türk hükümetinden “insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklere uyması” talebinde bulunuldu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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