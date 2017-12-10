Avrupalı Türk İş adamları Derneği 25. yılını kutladı

Hakan Aytaş/Düsseldorf, 10 Aralık (DHA) -Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) 25. Kuruluş Yıldönümünü görkemli bir balo ile kutladı. Düsseldorf kentindeki Hilton Oteli\'nde düzenlenen balo, Türk ve Alman iş çevreleri ile bürokratları bir araya getirdi. Konuşmalarda ATİAD\'ın partilerüstü bir kurum olduğu vurgulanırken Türk-Alman ilişkilerine sunduğu katkılar anlatıldı. Müzik grupları ve sanatçıların sahne aldığı balo gece yarısına kadar sürdü.

Partilerüstüyüz, demokratik ve liberal çizgideyiz

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD)\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar konuşmasında derneğin çalışmalarını ve misyonunu anlattı. Sarıyar, “Almanya\'daki Türk girişimcilerin özendirilmesi ve desteklenmesi, Türk-Alman ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, Türk toplumunun sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunulması öncelik verdiğimiz konular arasında. Bunlar gerçekleştirilirken hem partilerüstü ilkemizden taviz vermedik hem de demokratik ve liberal çizgimizden ayrılmadık. ATİAD\'ın karakterini oluşturan bu belirleyici ve vazgeçilmez ilkelere bağlı kalmak bizi 25 yıldır güvenilir bir kuruluş yapmanın yanı sıra toplumun saygı duyduğu bir mertebeye çıkarmıştır” dedi. ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar konuşmasının devamında, ATİAD\'ın Türkiye ile Almanya hükümetleri nezdinde kurduğu iyi diyalogların iki ülke ilişkilerine katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye\'de parti ideolojisi gütmedik

ATİAD\'ın kurucu başkanı olan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise şunları söyledi: “Biz iyiden yanayız, herkesin tarafındayız, ekonomi ve barış tarafındayız, kazan-kazan tarafındayız. Hep böyle olduk. Bir parti ideolojisi gütmedik Türkiye\'de. O zamanlar gittiğimizde bütün muhalefet partileri, cumhurbaşkanı, başbakan bize Termin (randevu) veriyordu. Günde 12 tane bakan ziyaret ediyorduk. Bir sebep vardı, tarafsızdık, Türkiye\'nin tarafıydık. Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'nde olması tarafıydık. Aynı mesajları Almanya\'ya verdik. Biz buradayız, katma değer yaratıyoruz, biz Almanya\'nın ekonomisi tarafıyız. Ve Almanlar da kapılarını açtılar. Bugünlerde Türkiye-Almanya ilişkileri sallanıyor ama ATİAD\'lara çok çok ihtiyaç var. Türkiye\'nin çok ihtiyacı var. Tarafsız, parti ideolojisi gütmeyen, sadece, burada gençlerimiz okusun, girişimci olsun, kariyer yapsın, Alman ekonomisine katkı sağlasın, gitsin Türkiye\'de Türk ekonomisine katkı sağlasın. Bundan daha güzel barış projesi olamaz.”

Atatürk\'ün Batı vizyonundan asla sapamayız

İşadamı Kemal Şahin sözlerini Mustafa Kemal Atatürk\'ün Batı vizyonuna verdiği değere vurgu yaparak tamamladı. Şahin, “Avrupa Birliği, Batı vizyonu Atatürk\'ün vizyonudur arkadaşlar. Bu vizyondan asla sapamayız. Türkiye\'nin başka yerde yeri yok. Atatürk, Amerika\'nın, Avrupa\'nın Ortadoğu\'yu karıştırdığını biliyordu. Atatürk, Batılılara karşı savaştı. Ama vizyonun bura olduğunu da koydu ve Batılılarla dost olmasını da bildi. İşte bu vizyonu hep beraber taşımalıyız. Bunu taşıdığımız sürece Türkiye\'ye en büyük katkıyı, Türkiye-Almanya ilişkilerine en büyük katkıyı, Almanya\'ya en büyük katkıyı sağlamış oluruz” dedi.

Görüntü dökümü:

-Balo öncesinde dışarıdan ve salondan görüntüler

-Başkan Aziz Sarıyar\'ın konuşması

-İşadamı Kemal Şahin\'in konuşması

-Konuklar eğlenirken görüntüler