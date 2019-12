Avrupalı turizm acentaları Türkler'in peşinde

T24 - Eurodaki kriz domino etkisi yaratınca Avrupalı tur acentaları, Türk turisti gözüne kestirdi. Yabancı tur operatörleri 'Yeter ki Türkler gelsin' diye yüzde 25-40'a varan özel indirimler yaparken, Avrupa'daki bazı havalimanları da daha az vergi almaya başladı.



Krizle boğuşan Avrupa ülkeleri umudunu Türk turiste bağladı. Yunanistan, İspanya, İngiltere, Portekiz, İrlanda, Macaristan ve İspanya derken bütün Avrupa'ya sıçrayan kriz yüzünden paniğe kapılan yabancı tur operatörleri, çareyi Türk turizm şirketlerinin kapısını çalmakta buldu. Akşam gazetesinden Aylin Löle'nni haberine göre, 'Bize turist gönderin' diye Türk şirketlerini aramakla kalmayan turizm acentaları otelden uçak fiyatlarına kadar bir dizi promosyon uyguluyor.





İspanya ve İtalya ağırıkta



Baracuda Tour Yönetim Kurulu Başkanı ve Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, '30 yıllık turizmciyim. Yıllarca onların kapısında yattık. İlk kez böyle bir durumla karşılıyorum. Açıkçası gururumuz okşanıyor' dedi. Polatoğlu, şöyle devam etti: 'Avrupa genelinde en fazla harcama yapanların başında biz geliyoruz. Japonlar'da bu rakam 5 bin 500 euro, Amerikalar ve Araplar'da ise 4-5 bin euro civarında. Haliyle özellikle bu kriz ortamında Türk turist, Avrupalı turizmciler için yeni cazibe merkezi oldu. Beni her gün bir başka Avrupalı tur operatörü arıyor. İspanyol ve İtalyan tur operatörleri ağırlıkta. Euro dolar karşısında değer kaybedince o panikle fiyatları daha da düşürdüler. Şimdi bunun üzerine, 2 gece fiyatına 3 gece konaklama, otelde akşam yemeği ücretsiz gibi ekstra promosyonlar da veriyorlar.'





Havalimanları da 'uçak gönderin' diye arıyor



Türk turizmcisinin peşinde olan sadece acenteler değil. Küçük havalimanlarının bile Türk acentalarını aradığını belirten Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 'İtalya, Makedonya ve Hırvatistan'daki havalimanları, 'Bize her hafta uçak gönderin, biz de size şu vergilerde indirim yapalım' teklifinde bulunuyor. Bu indirim oranları da kişi başı 25 eurodan başlayıp 50 euroyu bulabiliyor' dedi. Tüm bu fiyat indirimlerinin arkasında yatan nedenin Avrupa'daki ekonomik kriz olduğunun altını çizen Onaran, şöyle devam etti: 'Yakalanan bu fiyat avantajıyla Türk turist daha çok yurtdışına çıkmaya başladı. Bu nedenle biz ilk beş ayı bir önceki yıla göre yüzde 59 artışla kapattık. Bu da fiyatların düşmesinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.'





Eskiye göre daha kolay vize veriyorlar



En çok gezen turist sayısında Almanların ardından İngiliz ve Fransızlar başı çekerken, Türkler, kişi başı en çok para harcayan turist sıralamasında Avrupalıların önünde yer alıyor. Uzakdoğulular, Araplar ve Amerikalılardan sonra 4. sırada yer alıyor. İspanya'nın ardından geçen senelere kadar yeşil pasaporta dahi vize isteyen Yunanistan bu uygulamasından vazgeçerken, ayrıca adalarını ziyaret eden Türklerden iki gece konaklamalar için vize bile istemiyor. İngiltere 10 senelik vize alınabilen ülkelerin başında gelirken Almanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da Türk turiste 5 seneye varan uzun süreli vizeler vermeye başladılar.





Türkiye'den turist getireceğimiz zaman avantaj sağlıyorlar...



Yurtdışına seyahate gidenlerin sayısının her geçen yıl artması ve dövizdeki düşük seyrin Türk tur operatörlerine yurtdışında satın alma avantajı sağladığını belirten Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 'Büyük bir tur operatörüyseniz çok büyük imkanlar bulabiliyorsunuz. Örneğin o ülkelerin Turizm Bakanlığı Tanıtım Müdürlüğü ile görüşüp, getireceğiniz turist sayısına göre farklı avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Nasıl Almanya, İngiltere, Fransa bizim ülkemizde bu imkanları elde ediyorsa, şimdi artık bizlere de benzer birtakım kolaylıklar sağlanıyor.'





800 euroluk turun fiyatı 399 euro oldu!



Mevcut durumun Türk tüketicisine yaradığına dikkat çeken Cem Polatoğlu, 'Geçen yıl 8 günlük, Roma-Paris-Venedik turunu 800 euroya satarken, bu yıl yapılan indirimlerle 399 euroya geriledi' dedi. Polatoğlu, Türk turistin en çok tercih ettiği tatil lokasyonlarının başında İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Mısır olduğunu sözlerine ekledi.