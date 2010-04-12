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Dünya

Avrupalı telekomlar Google'dan para istiyor

Avrupa telekom şirketleri Google, Youtube gibi internet sitelerinde yayınladıkları bedava videolarla sistemi yavaşlattıklarını ileri sürerek para talep ettiler.

12 Nisan 2010 03:00

T24- Avrupa’nın Telefonica, France Telecom ve Deutshe Telekom gibi bazı önde gelen telekom şirketleri, Google’a Youtube gibi internet üzerinden bedavaya video paylaşım hizmeti vererek sistemi yavaşlattığı için  kendilerine ödeme yapması gerektiğini iddia ettiler.
 

Telekom şirketleri ile Google’ın ilişkilerinin de iyi olmadığını gösteren bu durumda telekom şirketleri hızlı ve kesintisiz internet hizmeti için milyarlarca dolar alt yapı yatırımı yaptıklarını belirterek, bu yatırımların geri dönüşünü sağlayamamaktan endişe ettiklerini dile getiriyorlar.

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