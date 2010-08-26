-AVRUPALI SOSYALİSTLERDEN FRANSA'YA TEPKİ PARİS (A.A - 26.08.2010 - Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalist Grup, Fransız hükümetinin Romanları sınırdışı etmesine sert tepki gösterdi. Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın tavrı ''korkunç'' olarak nitelendi ve AB'nin, ''Fransa'yı birliğin serbest dolaşım ilkesine ihlal ettiği'' gerekçesiyle kınaması istendi. Açıklamada, Fransız hükümeti, ''popülist ve seçim kaygısıyla'' bu tür bir uygulama içine girmekle suçlandı. Sosyalist Grup Başkanı, AB Komisyonu ve AB Başkanının derhal duruma müdahale etmesini de istedi. Fransız Haber Ajansı AFP, yaklaşık 150 Romanın bu sabah otobüslerle Romanya'ya sınırdışı edilmek üzere Roissy-Charles de Gaulle havaalanına götürüldüğünü duyurmuştu. Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, dün yaptığı açıklamada, perşembe günü Paris'ten 158, Lyon'dan 125 Romanın sınırdışı edileceğini söylemişti. Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 bin 133 Romanı sınırdışı etti. Fransız hükümetinin bu tavrı, Fransa'daki muhalefet ve sivil toplum örgütleriyle, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin de sert tepkisine yol açmıştı.