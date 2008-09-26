Avrupalı sayısı artıyor



UEFA Komisyon üyelerinden Franz Beckenbauer, yaptığı açıklamada EURO2016'ta 16 yerine 24 ülkenin mücadele edeceğini açıkladı.



Perşembe günü Bordeaux'da yapılan toplantıda son kararın verildiğini açıklayan Beckenbauer, Cuma günü resmi duyurunun yapılacağını ifade etti.



UEFA'ya 53 ülkenin üye olduğunu düşündüğümüzde hemen hemen yarısı 2016 yılında yapılacak Avrupa şampiyonasında mücadele edebilecek.



1960'tan 1976'ya kadar yapılan 5 Avrupa şampiyonası, 4 takımlı yapılırken, sonradan 8 takıma çıkartılmış ve ilk kez 1996'da 16 takıma yükseltilmişti.