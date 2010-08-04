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Dünya

AVRUPALI SALAŞ, HİNTLİ ŞIK SİDNEY (A.A)

04 Ağustos 2010 17:18

-AVRUPALI SALAŞ, HİNTLİ ŞIK SİDNEY (A.A) - 04.08.2010 - İş kıyafetleri konusunda yapılan bir anket, ofislerine giderken şık olmak konusunda pek de iddialı davranmayan Avrupalılara karşın, Hintlilerin bu konuda oldukça özenli olduğunu ortaya koydu.  24 ülkeden yaklaşık 12 bin 500 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, sözkonusu iş kıyafetleri olduğunda sadece yüzde 27'si takım elbise ya da şık giysiler tercih eden Avrupalılar, işte en sıradan giyinenler listesinin ilk sırasında yer aldı. Avrupa'da çalışanların sadece yüzde 12'sinin takım elbise ya da şık bir kıyafet tercih ettiği Macaristan, işte şıklık konusunda en iddiasız ülke oldu. Ankete katılan Macarların yüzde 46'sı işte şort giymenin uygun olduğunu belirtirken, yüzde 56'sı da ofise giderken parmak arası terlik ve sandalet giyilmesini onayladı. Ankete göre, işte takım elbise ya da şık bir kıyafet giymeyi tercih edenlerin oranının yüzde 58' olduğu Hintliler, şıklık yarışının birincisi oldu. Ülkede işe giderken şort giyilebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Hindistan'ı yüzde 51 ile Suudi Arabistan'ın izlediği ankette, işe giderken şık olmayı tercih eden Türklerin oranı yüzde 46 oldu. Ankete göre, Türklerin sadece yüzde 11 işe giderken şort giymenin uygun olduğunu düşünüyor.

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