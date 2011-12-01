Avrupalı petrol üreticileri Suriye'den çekilecek

T24 - Suriye'ye yaptırımları görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak AB dışişleri bakanları, halka şiddet politikasını sürdüren Şam yönetiminin en önemli finans kaynağı olan petrol şirketini hedef alacak.







Kamuya bağlı Suriye genel petrol şirketinin yaptırımlar listesine dahil edilmesiyle İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Royal Dutch Shell ve Fransız Total, bu ülkedeki üretim faaliyetlerini dondurmak zorunda kalacak. Bu durumda Suriye'nin normal şartlarda günlük 350 bin varil düzeyinde bulunan ve Avrupalı alıcıların çekilmesiyle son dönemde günlük 250 bin varile inen petrol üretiminin daha da gerileyeceği belirtiliyor.





Diplomatik kaynaklar, AB üyelerinin prensipte uzlaştığı kapsamlı ilave yaptırımlar arasında, Avrupalı şirketlerin Suriye'de enerji yatırımlarına katılmasının yasaklanması, internetteki yazışmaların izlenmesini sağlayan yazılımların bu ülkeye satışının durdurulması ve Suriye tahvillerine alım yasağı bulunduğunu belirtiyor.





AB dışişleri bakanlarının onaylaması beklenen ilave yaptırımlarla birlikte Avrupalı sigorta şirketleri sağlık sigortası haricinde Suriye'deki faaliyetleri donduracak, Suriye bankalarının AB'de yeni şubeler açması ya da Avrupalı bankalarla ortaklıklar kurması engellenecek.





Dışişleri bakanları ayrıca Şam yönetiminin şiddet politikasında sorumluluğu bulunan 12 kişiye daha seyahat yasağı getirerek AB'deki malvarlıklarını donduracak. AB, Suriye'ye yaptırımlar kapsamında bugüne dek 74 kişi ve 19 kuruluşu kara listeye almış, silah ambargosu başlatmış ve bu ülkeden petrol ithalatını durdurmuştu.





Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin de katılacağı AB dışişleri bakanları toplantısında, Suriye halkına insani yardımların nasıl ulaştırılacağı konusu da gündemde olacak.





Bu arada AB dışişleri bakanlarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ı nükleer silah için deney yapmakla suçlayan raporunun ardından bu ülkeye yeni yaptırımlara da onay vermesi bekleniyor.





