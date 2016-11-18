T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupalı parlamenterler Türkiye ziyaretinde ısrarlı

Avrupalı parlamenterler Türkiye’ye yapacakları ziyaretin iptal edilmesinden sonra yeni bir ziyaret için takvim belirlemeye çalışıyor.

18 Kasım 2016 20:43

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok "Die Welt" gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'na bağlı bir heyetin Türkiye’ye önümüzdeki haftalarda yeni bir ziyaret gerçekleştirebilmesini organize etmek için görüşmeler sürdürülüyor" dedi.

Türk hükümeti ile diyalog önemli

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Brok, Türk hükümeti ve muhalefet ile diyalog içinde kalarak tehdit altında olan ve tutuklu milletvekillerinin durumu ile ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri’nin Türkiye'ye ziyarette bulunacak heyet içinde olmasının Türk hükümeti tarafından reddedilmesinin ardından AP Başkanı Martin Schulz ziyareti iptal etmişti. Avrupa Parlamentosu Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından muhalefet çevrelerine ve medyaya yönelik tavrını hukuki gerekçelerle sık sık eleştiriyor.

Gümrük birliği anlaşması görüşmeleri dondurulabilir

AP Başkanı Schulz gibi AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok da Türkiye’nin aldığı önlemlere karşı Avrupa’nın tepki gösterebileceğini vurguladı. Brok, örneğin Türkiye ile AB arasında devam eden gümrük birliği anlaşmasının genişletilmesine yönelik müzakerelerin askıya alınabileceğine işaret ediyor.

AP gelecek hafta yapacağı toplantıda Ankara ile AB tam üyelik müzakerelerinin de dondurulmasını gündemine alacak. Elmar Brok, AB’nin uzun vadede Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini, ancak bunun yerine gelmesi için Türkiye’nin AB üyesi olması gerekmediğini vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvrupalıTürkiyeParlamentosu DışKomisyonu Başkanı Elmar BrokWelt&quot;ParlamentosuTürkiye&rsquo;yeDemokrat BirlikBrok TürkParlamentosu&rsquo;nun TürkiyeKati Piri&rsquo;nin TürkiyeTürk Başkanı Martin SchulzParlamentosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24