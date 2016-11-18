Avrupalı parlamenterler Türkiye ziyaretinde ısrarlı

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok "Die Welt" gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'na bağlı bir heyetin Türkiye’ye önümüzdeki haftalarda yeni bir ziyaret gerçekleştirebilmesini organize etmek için görüşmeler sürdürülüyor" dedi.

Türk hükümeti ile diyalog önemli

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Brok, Türk hükümeti ve muhalefet ile diyalog içinde kalarak tehdit altında olan ve tutuklu milletvekillerinin durumu ile ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri’nin Türkiye'ye ziyarette bulunacak heyet içinde olmasının Türk hükümeti tarafından reddedilmesinin ardından AP Başkanı Martin Schulz ziyareti iptal etmişti. Avrupa Parlamentosu Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından muhalefet çevrelerine ve medyaya yönelik tavrını hukuki gerekçelerle sık sık eleştiriyor.

Gümrük birliği anlaşması görüşmeleri dondurulabilir

AP Başkanı Schulz gibi AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok da Türkiye’nin aldığı önlemlere karşı Avrupa’nın tepki gösterebileceğini vurguladı. Brok, örneğin Türkiye ile AB arasında devam eden gümrük birliği anlaşmasının genişletilmesine yönelik müzakerelerin askıya alınabileceğine işaret ediyor.

AP gelecek hafta yapacağı toplantıda Ankara ile AB tam üyelik müzakerelerinin de dondurulmasını gündemine alacak. Elmar Brok, AB’nin uzun vadede Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini, ancak bunun yerine gelmesi için Türkiye’nin AB üyesi olması gerekmediğini vurguladı.

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dpa/ÇA/EC