Avrupalı müteahhitler Türkiye'de toplanacak

ANKARA, (DHA) - FRANSA Paris\'te düzenlenen Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) genel kurulunda mega projelerin finansman sıkıntıları damga vurdu. Avrupalı müteahhitler, herhangi bir otoritenin proje açıklamaya yanaşmadığını belirtti.

Yılda iki kez Avrupa\'nın farklı şehirlerinde toplanan Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Ekim 2018\'de Türkiye\'de\'de toplanacak. Farklı şehirlerde bir araya gelerek hem Avrupa\'nın farklı şehirlerini deneyimleyen hem de genel kurul toplantılarını gerçekleştiren Müteahhitler bu yılın ikinci toplantısını 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Fransa\'nın Paris şehrinde düzenledi. EIC ve Fransa İnşaat Federasyonu\'nun ortaklaşa organize ettiği Avrupa\'nın en büyük iletişim platformuna İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak Türk Yapı Malzemelerini tanıtmak, Türk üretiminin kalitesini ve güvenilirliğini aktarmak için Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar da katıldı.

POTANSİYELİMİZİ GÖSTERMELİYİZ

Müteahhitler olarak yeni projeler üretmek kadar üretilen projelerin verimli biçimde yönetilmesinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, bir projenin verimliliğinin kullanıldığı ürünler tarafından anlaşıldığını kaydetti. Kaliteli ürünün sağlıklı ve sürdürebilir projelere imkan sağladığını aktaran Urfalılar, \"Çok fazla oyuncu olan altyapı düzenlemelerinin sadece ekonomik ve politik çıktıları yoktur. EIC bu toplantıda projelerdeki en büyük sıkıntısı olan fonlama hususuna değindi. Sadece Türk Yapı Malzemeleri olarak değil Türk müteahhitleri ve mühendisleri açısından da güçlü bir ülkeyiz\" dedi.

Paris\'te gerçekleşen toplantının ana teması, altyapı yatırımlarının fonlamasında yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar oldu. OECD tahminlerine göre 2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacının en az 70 trilyon dolar olması öngörülüyor. Sadece Asya ülkelerinde söz konusu ihtiyaç 8 trilyon dolar olarak hesaplanmış. Gelişmiş ülkelerde sürdürebilir kalınma için 1,5 trilyon dolar altyapı yatırımı gerçekleşmesi gerekiyor.

YÜZDE 40\'I DİKKATSİZCE KULLANILIYOR

Avrupalı müteahhitler, herhangi bir otoritenin proje açıklama istemediğine dikkat çekti. Uzun Vade Altyapı Yatırımları Birliği temsilcisi Eugene Zhuchenko, Fransa\'da politikacıların kendilerince projeleri sunduklarını projelerin fonlanması ve bütçelenmesi için detaylı bilgi edinmediklerini bu yüzdenden de mega projelerin sonradan fonlanmasında sıkıntı yaşadıklarını belirtti. McKinsey raporuna göre mega trandlerin yüzde 40\'ının bütçesi dikkatsizce veya öngörüsüzce kullanılıyor.

GLOBALLEŞMEYLE MEGA SORUNLAR OLUŞTU

Genel kurulda söz konusu rakamların gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımına ne kadar çok ihtiyaç olduğunu gösterdiği vurgulandı. Toplantıda şu bilgiler aktarıldı: \"Türkiye göz önüne alındığında, kentsel dönüşüm projeleri, nükleer santrallerin kurulması, hızlı demir yolu sisteminin kurulması ve daha da artırılması, hastaneler, eğitim kampüslerinin kurulması gibi bir çok “mega projeö bulunuyor. Konu “mega projeö olunca akla ilk gelen söz konusu projenin finansmanı oluyor. Bundan önce dünyadaki büyük projelere bakıldığında Türkiye\'de de olduğu gibi en büyük finansörler devletlerdi. Ancak günümüzde bu projelerden alınması gereken geri dönüşüm istenildiği kadar hızlı olmamasından ötürü alternatif finansör çözümlerine gidildi. Globalleşme süreci içerisinde sadece mega projeler değil mega sorunlarda oluştu.

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