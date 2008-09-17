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Dünya

Avrupalı, Müslüman'a olumsuz bakıyor

Giderek artan sayıda Avrupalının, Müslümanlar ve Yahudiler hakkında olumsuz his beslediği bildirildi

17 Eylül 2008 03:00

Giderek artan sayıda Avrupalının, Müslümanlar ve Yahudiler hakkında olumsuz his beslediği bildirildi. Pew Global Attitudes Project tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Almanya ve İspanya'da halkın yarısı Müslümanlara olumsuz gözle bakıyor.

Almanya'da bu oran 2004'te yüzde 46 iken bu yıl yüzde 50'ye yükseldi. İspanya'da ise 2005'te bu oran yüzde 37 iken, bu yıl yüzde 52'ye çıktı.

İngiltere'de Müslümanlara olumsuz bakış 2004'te yüzde 18 iken bu yıl yüzde 23'e çıktı. ABD ise 2004'te Müslümanlara olumsuz his besleyenlerin oranı yüzde 31 iken, bu sene yüzde 23'e düştü.

Araştırmada, Yahudi ve Müslüman karşıtı görüşlere sahip insanların, böyle düşünmeyenlere göre daha yaşlı ve eğitim seviyesinin düşük olduğu belirlendi.

Araştırmada, Yahudi karşıtı insanların aynı zamanda Müslüman karşıtı olduğu ve siyasi yelpazenin sağında bulundukları da görüldü. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde son 4 yılda Hristiyan karşıtı görüşlerin arttığı da belirlenirken, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğu kaydedildi.

Fransa, Yahudiler hakkında en çok olumlu görüşün beslendiği (yüzde 79) ülke olurken, bu oran ABD'de yüzde 77, İngiltere ve Avustralya'da yüzde 73 çıktı. Araştırma mart-nisan ayları arasında 24 ülkede yapıldı.

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