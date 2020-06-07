Avrupalı liderlerin Covid-19 karnesi: Hiçbiri Boris Johnson kadar puan kaybetmedi

Avrupa'da liderlerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele karneleri belirlendi. Salgına karşı atılan adımların takdir edildiği hükûmetlerde bile Koronavirüs nedeniyle memnuniyet oranlarında düşüş yaşanırken Britanya Başbakanı Boris Johnson, kamuoyu güvenini en çok yitiren lider oldu.

The Guardian'ın haberine göre, YouGov algı anketleri Avrupa'da hükûmetlerin Covid-19 salgınında attığı adımların kamuoyunda düşündürdüklerini inceledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksek memnuniyet seviyeleri gösterse de salgın sırasında onlara yönelik memnuniyet sonuçları da önceki zamanlara göre düştü.

Avrupa liderleri arasında en düşük memnuniyet yaratan Britanya Başbakanı Boris Johnson oldu. Johnson'a duyulan kamuoyu güveni 30 puan düştü.

50 binden fazla insanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Britanya'da ise Başbakan Johnson liderliğinin Covid-19 adımlarından duyulan memnuniyet 30 puan düştü. Muhafazakâr Parti'ye destek ise Mart ayında yüzde 52'yken bu hafta yüzde 41'e düştü. Britanya'da alınan Covid-19 önlemlerinin vatandaşlar tarafından "belirsiz" bulunması, Johnson'ın karantina kurallarını ihlal eden danışmanını savunmaya devam etmesi gibi gelişmeler kamuoyunda tepkiye neden oldu.