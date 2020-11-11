Avrupalı liderlerden terörle mücadele toplantısı: Sınır güvenliğinden internet paylaşımlarına, yeni önlemler alınacak

Son haftalarda Avrupa'da yaşanan terör olayları sonrasında Avrupalı liderler dün terörle mücadele konusunda video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştiridiler. Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda liderleri ve Avrupa Birliği yönetimi, terörle mücadele için Avrupa'da yeni önlemler alma konusunda mutabık kaldı.

Alınacak önlemler arasında internetteki terör propagandası ve nefret söylemlerinin hızlıca kaldırılması, Schengen bölgesinin reformu ve AB sınırlarına giriş çıkışların daha sıkı kontrolü, Avrupa'da imamların eğitilmesi için yeni bir kurumun oluşturulması gibi başlıklar bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen terörle mücadele konusunda video konferans yoluyla toplantı yaptıktan sonra ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Macron, aşırıcılığın tüm Avrupa'yı etkilediğini, buna karşı bazı adımların atılması gerektiğini söyledi. Terör ve toplumdaki radikalleşme ile mücadele için ülkeler arasındaki işbirliğin güçlendirileceğini ifade eden Macron, bu çerçevede ortak veri tabanının güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı yapılması ve polis teşkilatları arasında işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Merkel: Her türlü dini nefreti ve terörü kınıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel de her türlü dini nefreti kınadığını söyledi. Fransa ve Avusturya'daki saldırıların özgür topluma ve yaşam tarzına yönelik saldırılar olduğunu belirten Merkel, bu saldırılarla korku tohumları ekilmek istendiğini, buna karşı Avrupa'nın birlikte duracağını kaydetti. Durumun, İslam'ın Hristiyanlık ile çatışması olmadığını, demokratik sosyal modelin terörizm ve antidemokratik davranışlarla kararlı şekilde mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Merkel, "Biz her türlü dini nefreti ve terörü kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Merkel, bu alanda daha önce ele alınan konuların uygulamaya konması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece kimin Avrupa'ya geldiğini değil, kimin Schengen bölgesinden ayrıldığını da bilmemiz çok önemli. Bu konuyu vize serbestisi olan ülkelerle de görüşmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın AB dönem başkanlığında internette terör içerikli paylaşımların yayılmasının engellenmesine ilişkin düzenlemeyi tamamlamak istediklerini aktaran Merkel, bu konuda Avrupa Parlamentosu'nda da görüşüldüğünü ve uzlaşma bulunmasını umut ettiğini kaydetti.

Almanya'da terörle mücadelede bilinçli olarak Müslüman derneklerle temasa geçtiklerini ve ülkedeki İslam Konferansı'nda çeşitli konuların gündeme getirildiğini anlatan Merkel, bugün düzenlenen İslam Konferansı'nda imamların eğitimi konusunun ele alındığını belirtti. Merkel, terörle ortak mücadeleye ilişkin Müslüman ülkelerle de görüşülmesinin önemine dikkati çekti.