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Dünya

Avrupalı liderler ihtiyatlı CANNES (A.A)

03 Kasım 2011 22:45

-Avrupalı liderler ihtiyatlı CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papendreu'nun, kemer sıkma politikalarıyla ilgili ülkesinde referanduma gitme kararından vazgeçebileceği mesajını vermesine, G-20 zirvesine katılan liderler ihtiyatlı yaklaştı. Almanya Başbakanı Angele Merkel, Yunanistan'dan açıklama yerine artık icraat beklediğini belirterek, ''Bizim için önemli olan icraat'' ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Atina'nın referandum konusunda tavır değişikliğinin, teyit edilmesi halinde Avrupa ülkeleri tarafından memnunlukla karşılanacağını söyledi. -İşbirliğine hazır- Öte yandan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, AB'nin yeni kurtarma paketinin parlamentoda onaylanması için muhalefetle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.  Papandreu, hükümetin üstlendiği görevi başarıyla sürdürebilmesi ve yeni yardım paketinin onaylanması için yarın yapılacak güven oylamasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da konuşmasında, Atina hükümetinin referandumdan vazgeçtiğini ve AB zirvesinde varılan anlaşmanın bir an önce onaylanması için çaba göstereceğini söyledi.

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