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Ekonomi

AVRUPALI LİDERLER BORÇ KRİZİNİ KONUŞTU ROMA/PARİS/BERLİN (A.A)

06 Ağustos 2011 19:13

-AVRUPALI LİDERLER BORÇ KRİZİNİ KONUŞTU ROMA/PARİS/BERLİN (A.A) - 06.08.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İspanya Başbakanı Zapatero ve İngiltere Başbakanı David Cameron ile dün ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, Avro Bölgesi borç krizindeki son gelişmeleri ele aldı. Berlusconi, Sarkozy ile yaptığı görüşmede birkaç gün içinde G7 maliye bakanlarının toplanması kararı aldıklarını belirterek, durumun ciddi olduğunu ve koordineli bir müdahale gerektirdiğini vurguladı. Silvio Berlusconi, dünyanın, tüm ülkeleri ilgilendiren küresel finansal krize girdiğinin fark edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, iki liderin görüşmelerinde AB hükümet ve devlet başkanlarının 21 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede alınan kararların hızla hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunduklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da Berlusconi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkelerine karşı yapılan spekülatif hareketlerin anlaşılamaz olduğunu vurguladı.

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