Avrupalı kadınlar Türk çiçeği koklayacak

Antalya İhracatçı Birlikleri (AİB) Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek ihracında son sevkiyatların tamamlandığını bildirdi.



Dünya Kadınlar Günü'nün eski sosyalist ülkelerde daha etkin kutlandığını belirten Bağdatlıoğlu, Romanya, Bulgaristan gibi Balkan ülkeleri başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yoğun çiçek talebi geldiğini bildirdi. 2009 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Avrupa ülkelerine başta karanfil ve gerbere olmak üzere 10 çeşit çiçek gönderildiğini ifade eden Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 50 milyon dal çiçek ihracatı yapıldı. Sevkiyat işlemleri tamamlandı. Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'ne göre çiçek ihracatında yüzde 20 artış var. 5 milyon dolarlık döviz hedefledik. Bu sezonda dünya kadınlarına Türk çiçeği verilecek."



Ekonomik kriz nedeniyle bir çok sektörde sıkıntı yaşandığını, çalışanların işten çıkarıldığını anlatan Bağdatlıoğlu, bu kriz ortamında çiçek sektörünün hem istihdam sağladığını hem de ülkeye döviz kazandırmaya devam ettiğini kaydetti.



Sektör 2014 Antalya Expo Fuarı için çalışıyor



Dünya Çiçek Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bağdatlıoğlu, 2014 yılında Antalya'da "Çocuk ve Çiçek" temalı Expo Fuarı düzenlenmesi için tanıtım ve lobi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Geçtiğimiz hafta Hollanda'da, Expo Fuarları'nın düzenlenmesine karar veren ve etkili olan Uluslararası Üreticiler Birliği Başkanı Doeke Faber ile de görüşme yaptıklarını anlatan Bağdatlıoğlu, Antalya İhracatçı Birlikleri'nin (AİB), Dünya Üreticiler Birliği'ne üye olduğunu söyledi.



Tayvan'da yapılacak Expo Fuarı'nda, AİB'nin üyeliğe kabul edilmesi için imza töreni düzenleneceğini anlatan Bağdatlıoğlu, burada 33 ülke temsilcisine 2014 Expo Fuarı'na aday olan Antalya'nın Expo çalışmaları konusunda sunum yapacağını kaydetti.



Bağdatlıoğlu, Tayvan'daki Antalya'nın tanıtımına Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen, AK Parti Milletvekili Sadık Badak ile Valilik temsilcisinin katılacağını sözlerine ekledi.



