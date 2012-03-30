Avrupalı ırkçılar Müslümanlara karşı yürüyecek

Avrupalı aşırı sağ ve ırkçı görüşlere sahip gruplar, Danimarka'nın Aarhus kentinde yarın Avrupa'daki müslümanlara karşı yürüyüş yapacak. Yürüyüşe İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Polanya, Bulgaristan, Fransa ve İngiltere'den çok sayıda aşırı sağcı ve ırkçı grupların beklendiği bildirildi.

Danimarka polisi gösteriden dolayı endişeli olduğunu açıklarken, ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Danimarka polisinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın dört bir yanından ırkçı görüşlere sahip gruplar, Danimarka'nın ikinci büyük kenti Aarhus'a geliyor. Gösteri için Danimarka polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polis endişeli

Emniyet Müdürü Jacob Scharf, müslümanlara karşı yapılacağı açıklanan gösteriye, başta Danimarka olmak üzere, İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Polanya, Bulgaristan, Fransa ve İngiltere'den çok sayıda aşırı sağcı ve ırkçı grupların beklendiğini bildirdi. Scharf, bu grupların çağrısı ile yapılacak olan gösteriye katılacak olanların Avrupa'daki neo-Nazi gruplar ile bağlantılı olduklarını ve gösteriden dolayı endişeli olduklarını ancak tüm karşı hazırlıkların yapıldığını bildirdi.