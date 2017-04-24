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Dünya

Avrupalı inşaat şirketinde IŞİD skandalı; CEO istifa etti

LafargeHolchim firmasının Suriye'deki militanlara yaptığı ödemenin Eylül 2014 tarihine kadar devam ettiği belirtiliyor

24 Nisan 2017 18:46

Avrupalı dev şirketin Suriye'de faaliyetlerini sürdürmek için IŞİD'e para ödediğinin ortaya çıkması üzerine şirketin CEO'su Eric Olsen istifa etti.

Financial Times'ın haberine göre, dev inşaat şirketinin çalışanları kısa süre önce Jalabiya'da bulunan çimento fabrikasının güvenliğini sağlamak için 'kabul edilemez anlaşmalarda' bulunduklarını itiraf etmişti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, dev şirketin 'güvenlik' karşılığında yaptığı ödemelerden bir kısmı terör örgütü DEAŞ'a gönderildi. Skandal nedeniyle istifa eden Olsen, "Olaylara müdahil olmasam ve hatta farkında bile olmasam da, istifamın bu konuya maruz kalan firmaya huzur getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. LafargeHolchim firmasının Suriye'deki militanlara yaptığı ödemenin Eylül 2014 tarihine kadar devam ettiği belirtiliyor. 

Fransız basınında yer alan haberlere göre, şirketin kamyonları, 2013'te bölgede faaliyetlerini yürütebilmek için teröristlerin kurduğu kontrol noktalarını geçmek zorundaydı. Bu sıkıntının 'müzakereler sonucunda' aşıldığı, hatta DEAŞ'ın şirkete geçiş serbestisi taşıyan sözde bir belge çıkarttığı kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

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