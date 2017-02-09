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Deutsche Welle

Avrupalı Hristiyan Demokratlar'dan Türkiye'ye ret

Avrupa Parlamentosu içindeki Hıristiyan Demokratlar AB içinde yapısal değişiklikler öngören bir taslak hazırladı. Taslakta Türkiye'nin AB’ye tam üyeliğine de karşı çıkılıyor.

09 Şubat 2017 22:17

Süddeutsche Zeitung'da yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Hrıstiyan Demokrat parlamenterleri 'AB'nin geleceğine dair' beş maddelik bir taslak metin hazırladı. "Dramatik bir değişim içindeki dünyamız için hayat sigortamız" başlığını taşıyan taslak metin, AB Komisyonu'nun küçülmesini, Türkiye'nin tam üyeliğinin reddini öngörüyor.

AP'nin en büyük meclis grubunu oluşturan Hrıstiyan Demokrat Parlamenterleri AB için bir takım köklü yapısal değişiklikler istiyor.

Buna göre, şu an üye devletlerin temsil edildiği AB Bakanlar Konseyi, ikinci bir yetkili merci halini alırken, AB Komisyonu'nun daha aktif bir rol üstlenmesi ve Lizbon Antlaşması'nda "Komisyonun küçülmesi" planının hayata geçirilmesi isteniyor.

Avrupa Halk Partisi (EVP) grubunu oluşturan Hıristiyan Demokratlar, Türkiye'ye de tam üyelik konusunda daha fazla umut verilmesine karşı çıkıyor. Süddeutsche Zeitung'un ele geçirdiği taslak metinde "Sadece coğrafi açıdan büyük bölümü Avrupa'da yer alan ülkeler AB'ye üye olabilir" ifadesi yer alıyor. Metinde, "Türkiye AB'ye tam üye olmaz, bu hem AB hem de Türkiye için 'kritik' olur", ifadesi yer alıyor. Buna göre, Türkiye AB'ye tam üye değil, AB çevresinde, 'AB ile partner ülkeler zincirinin bir halkası' olabilir.

Hrıstiyan Demokratların hazırladığı taslak metinin EVP Meclis Grubunda oylanması bekleniyor.

Türkiye, 1999'dan beri AB'ye tam üyeliğe aday ve 2005'ten bu yana da tam üyelik için resmi müzakereler yürütülüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa / MK,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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