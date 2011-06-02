Avrupalı gençler Türkiye'de iş arıyor

T24 - Yıl 1961. Türkiye ile Almanya arasında ‘Türk İşgücü Anlaşması’ imzalandı. Böylece Almanya’ya ilk Türk işgücü göçü başladı. Türkler ekmek parasını kazanmak için gurbete çıktı. İşçilerin önemli bölümü kalifiye elemandı. Türk işçiler Almanya’ya tahta bavullarla gittiler.





Yıl 2011. Kendi ülkelerinde iş bulamayan İspanyol, Alman gençleri Türkiye’deki firmalara iş başvurusu yapıyor. İşsiz Avrupalı gençler Türkçe öğreniyor.

Ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayan Avrupalı gençler artık Türkiye’de iş aramaya koyuldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; 52 yıl önce Türkler ekmek parasını çıkarmak için tahta bavullarıyla Almanya’ya göç ederken, artık İspanyol, Alman, İtalyan gençleri Türkiye’deki firmaların kapısını çalarak iş istiyor. Üstelik bu gençler iş bulmayı garantilemek için Türkçe de öğrenerek geliyor. Tekstil başta olmak üzere, enerji ve kargo taşımacılığı alanlarında hizmet veren Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan, tekstil şirketleri bünyesine dış ticaret uzmanı almak için açtıkları sınava 800’ün üzerinde başvuru olduğunu söyledi.

6 dış ticaret uzmanı almak için açtıkları bu sınava yurt dışından da 40 gencin müracaat ettiğini vurgulayan Arslan, “İspanya ağırlıklı olmak üzere başvuranlar arasında Almanya, Rusya, İtalya gibi ülkelerden gençler müracaat etti. 4 dil bilen gençler ekonomik istikrar nedeniyle Türkiye’deki firmalarda çalışmak istiyor. Uluslararası Hukuk ve Dış Ticaret okumuş yabancı gençlerin Türkiye’de çalışmak istemesi bizi şaşırttı. Daha önce yabancı ülkelerden iş başvurusu olmuyordu. Bu gençlerin kurslara giderek Türkçe öğrenmiş olması da memnuniyet verici” dedi.