-AVRUPALI GAZETECİLERİN GENEL KURULU ORDU'DA ORDU (A.A) - 08.10.2010 - Avrupa'nin en büyük gazetecilik örgütü Avrupa Gazeteciler Birliği'nin (AEJ) 48. Genel Kurulu, Ordu'da başladı. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ve AEJ Türkiye temsilciliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen genel kurul, 3 gün sürecek. AEJ Başkanı Diego Carcedo, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, Birlik olarak bütün Avrupa ülkelerinde temsilcilikleri bulunduğunu ifade ederek, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerin de bu kapsamda yer aldığını kaydetti. ''Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini çok yakından takip ediyoruz'' diyen Carcedo, Türkiye'de ve Ordu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Ordu Valisi Orhan Düzgün de AEJ üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ''fındığın başkenti'', yeşil ve mavinin tüm güzelliğini taşıyan Ordu'yu tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Organizasyon için Ordu'yu tercih eden AEJ Başkanı Carcedo'ya, AEJ Türkiye Temsilcisi Doğan Tılıç'a ve EMD Başkanı Özlem Doğaner'e, emeği geçenlere teşekkür etti. Demokrasilerin gelişiminde basının önemini vurgulayan Düzgün, ''kamu yararı'' ilkesinin büyük bir dikkatle korunması gerektiğini kaydetti. Düzgün, ''Günümüzde basının gelişimi, bu alandaki rekabet ortamı, basında sahipliğin düzenlenmesi ve çoğulculuğun sağlanması gerçeğiyle örtüşmekte, toplumun doğru bilgi ve haber alma hakkı her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır'' dedi. Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun da konuşmasında AEJ üyesi gazetecileri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, ''Biraz hava muhalefetine takıldık ama inşallah yüreğimizdeki sevgi sizleri de ısıtır'' dedi. Torun da basın özgürlüğünün büyük önem taşıdığının altını çizdi, basın kuruluşlarının hiçbir etki altında kalmadan, etik kurallara bağlı çalışmalarının sağlanması gerektiğini söyledi. Torun, Ordu hakkında bilgi verirken kentte yerel basının güçlü olduğunu, ahşap baskı makinesi yaparak gazete basacak kadar bu işe gönül vermiş insanlar bulunduğunu anlattı. Kentin doğal güzellikleri, turizm potansiyeline de dikkati çeken Torun, tüm güzelliklerini dünyayla paylaşmak istediklerini söyledi.