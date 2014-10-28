Avrupalı cihatçıların sayısı 3 bin



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Berlin'de yaptığı açıklamada “Avrupa'dan gidenler, IŞİD savaşçılarının en az yüzde 10'unu oluşturuyor” dedi.

De Maiziere, Suriye ve Irak'taki cihatçıların içinde 10 bin yabancı olduğunu, bunların çoğunun Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden gittiğini ifade etti.

Alman güvenlik makamlarına göre Almanya'dan 450 radikal İslamcı, cihada katılmak üzere Suriye ve Irak'a gitti. Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre de PKK savaşçı kazanmak için Almanya'da çalışmalarını yaz mevsiminden beri yoğunlaştırdı.