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Dünya
Deutsche Welle

Avrupalı cihatçılar endişe kaynağı

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, 2 bin dolayında Avrupalı cihatçı Irak ve Suriye’de savaşan radikal İslamcıların saflarına katıldı.

13 Ağustos 2014 20:44


Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün ofisinden yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'de toplam 2 bin dolayında Avrupalı cihatçı bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Irak'ta radikal İslamcı IŞİD örgütü saflarında savaşan Avrupalıların sayısına ilişkin elde net bir bilgi olmadığı, zira bu örgütün militanlarının Suriye'de de aktif olduğu kaydedildi.

Fransız hükümetinin verilerine göre, hâlihazırda Suriye ve Irak'taki cihatçılar arasında bulunan veya onlara katılmak üzere bölgeye doğru yola çıkmış olan 900 Fransız vatandaşı bulunuyor. Almanya'dan Suriye'ye giden radikal İslamcıların sayısında da son aylarda büyük bir artış gözlendiği dile getiriliyor. Alman istihbarat birimlerinin verdiği bilgilere göre, Suriye'de muhaliflerle hükümet güçleri arasındaki çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana, 400 kişi Almanya'dan Suriye'ye gitti. İç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi'nin verilerine göre ise bunlardan 100'ü Almanya'ya geri döndü, 25'i ise Suriye'de bizzat silahlı çatışmalara katılarak savaş tecrübesi kazandı.

Bazı cihatçıların ise Suriye'den Irak'a geçtiği ve oradaki çatışmalara katıldığına dikkat çekiliyor. Geçen haftalarda Almanya'dan bölgeye giden radikal İslamcıların intihar saldırısı düzenlediği yönünde haberler gelmiş, ancak bu haberler teyit edilmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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