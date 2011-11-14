-Avrupalı, borçta Türk'ü 9'a katladı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Avro bölgesini oluşturan 17 ülkede kişi başına düşen toplam kamu borcu, Türkiye'dekinin 9 katı. Söz konusu ülkelerin vatandaşları, kişi başına 25,5 bin avro borçluyken, Türk'lerin borcu yalnızca 2,8 bin avro düzeyinde. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıl sonu için gerçekleştirdiği tahminler ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri ve 2012 yılı programından yapılan hesaplamalara göre, nüfusu 328 milyon civarında olan Avro Bölgesini oluşturan ülkelerin toplam kamu borcu 8 trilyon 363 milyar 404 milyon avro. Avrupa'nın borcuna en büyük katkıyı Almanya, İtalya ve Fransa sağlıyor. Almanya'nın toplam kamu borcu 2,1 milyar avro iken, İtalya'nın 1,9 milyar, Fransa'nın ise 1,7 milyar avro kamu borcu bulunuyor. Borcu en az olan ülke ise nüfusu 1,3 milyon civarında olan Estonya. Estonya'nın kamu borcu 951 milyon avro düzeyinde. Avro Bölgesindeki ülkelerin toplam kamu borcu, toplam nüfusa oranlandığında kişi başına düşen kamu borcunun 25 bin 484 avro olduğu görülüyor. Nüfusu 73 milyon civarında olan Türkiye'de aynı rakamlara bakıldığında ise toplam kamu borcu, güncel kura göre 207 milyon 848 bin avro iken, kişi başına düşen borç, yalnızca 2 bin 819 avro. Buna göre, Avro bölgesini oluşturan ülkelerde kişi başına düşen kamu borcu, Türkiye'de kişi başına düşen kamu borcunun 9 katını aşıyor. Ülkeler tek tek ele alındığında ise kişi başına düşen kamu borcu en yüksek olan ülke İrlanda. Listede İrlanda'yı Yunanistan, Belçika ve İtalya takip ediyor. -Avrupalı, geliriyle borcunu ancak ödeyebiliyor- Avro Bölgesi ile Türkiye'nin milli gelirleri kıyaslandığında ise kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) en az olduğu ülke Türkiye, ancak ülkeler borçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin durumu hiç de kötü görünmüyor. Türkiye'de 2 bin 819 avro olan kişi başına düşen kamu borcuna karşılık, kişi başına düşen milli gelir 7 bin 545 avro civarında. Avro Bölgesini bir bütün olarak ele aldığımızda ise kişi başına 25,5 bin avro kamu borcu bulunan Avrupalı'nın ortalama kişi başına düşen milli geliri 28,9 bin avro düzeyinde. Buna göre, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, borcun 2,5 katından fazla iken, Avrupalı, geliriyle borcunu ancak ödeyebiliyor. Avro Bölgesindeki ülkeler ile Türkiye'nin nüfusu, kamu borcu ve kişi başına düşen milli geliri şöyle: /* Nüfus (Bin) Kamu Borcu (Milyon Avro) Kişi Başına Düşen Kamu Borcu (Avro) Kişi Başına Düşen GSYH (Avro) Ülke 2011 2011 2011 2011 Avusturya 8.417 217.617 25.854 35.744 Belçika 10.997 354.072 32.197 34.050 Kıbrıs Rum Kesimi 0.816 11.613 14.231 22.248 Estonya 1.335 0.951 0.712 11.947 Finlandiya 5.401 96.173 17.807 35.451 Fransa 63.248 1.726.697 27.300 31.425 Almanya 81.440 2.122.444 26.061 31.534 Yunanistan 11.194 365.638 32.664 19.729 İrlanda 4.581 171.901 37.525 34.338 İtalya 60.619 1.924.237 31.743 26.219 Lüksemburg 0.515 8.756 17.001 86.539 Malta 0.423 4.376 10.345 15.611 Hollanda 16.695 398.010 23.840 36.385 Portekiz 10.658 181.547 17.034 16.065 Slovakya 5.436 30.930 5.690 12.660 Slovenya 2.021 16.193 8.012 18.358 İspanya 46.144 733.200 15.889 23.566 Toplam 328.186 8.363.404 25.484 28.933(*) Türkiye 73.722 207.848 2.819 7.545 */ (*) Avro Bölgesinin bir bütün olarak ele alındığı varsayımıyla, kişi başına düşen milli gelirin toplamıdır.