Avrupalı bazı havayolları iptal edilen uçuşların parasını iade etmiyor

Avrupa'da faaliyet gösteren bazı havayolu şirketleri, Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı olarak Koronavirüs krizi nedeniyle uçuşları iptal edilen müşterilere ücret iadesi yapmayı reddediyor.

AB kuralları ise yolcuların 7 gün içinde geri ödeme almasını gerektiriyor.

Euronews'ten Mustafa Bag'ın haberine göre havayolu firmalarının çoğunluğu geri ödemelerin yerine seyahat kuponları veya ücretsiz bir rebooking (rezervasyon değişikliği / yeniden rezervasyon) opsiyonu sunuyor.

Havayolu şirketlerinin bu uygulaması, hükümetlerin kendilerine yaptığı kurtarma paketlerine rağmen gerçekleşiyor.

Birbiri ardına destek paketleri açıklanıyor

Fransa hükümeti, ulusal havayolu şirketi Air France'a 7 milyar euro kredi desteği sağlanacağını duyurdu.

Ancak şirket buna rağmen müşterilere paralarını geri alabilmeleri için bir yıl beklemeleri gerektiğini bildirdi.

Bir Air France sözcüsü, euronews'e, "Operasyonların ılımlı bir şekilde ne zaman toparlanabileceği konusundaki belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda, Air France, Covid-19 krizi nedeniyle iptal edilen uçak biletlerinin geri ödenmesini erteleme politikasını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Bu arada Air France'ın ortaklarından Hollanda da Air France-KLM'ye 4 milyar euro destek kredisi verecek.

Diğer yandan İngiltere hükümetinden 686 milyon euro kurtarma desteği almayı başaran Easyjet, müşterilerin destek hatlarını arayarak para iadesi alabileceğini belirtiyor.

Ancak yolcular uzun bekleme sürelerinden şikayet ediyorlar.

Şirketin bir yetkilisi, şöyle konuştu:

"Uçuşu iptal edilen müşteriler ücretsiz olarak alternatif bir uçuşa geçebilir, online rezervasyonlarının değerinde yeni bir bilet alabilir veya iletişim merkezimizden geri ödeme talep edebilirler."

Brüksel konuyu yakından takip ediyor

Mart ayında Avrupa Birliği'nin tekrar yayımladığı bir yönergede, müşterilerin ücret iadesi almaya haklarının bulunduğu hatırlatıldı.

Yayımlanan açıklamada, "Taşıyıcı şirket bir seyahat bileti (kuponu) önermiş olsa bile, bu teklif yolcunun bunun yerine geri ödeme isteme hakkını etkilemez, ortadan kaldırmaz" denildi.

Avrupa Birliği Ulaştırma Komiseri Adina Valean da, "Hızla gelişen durumu izlemeye devam ediyoruz ve gerekirse daha fazla adım atılacak." sözleriyle AB'nin devreye girebileceğini ima etti.

Geri ödeme isteyen müşterilerin yapması gerekenler

Ancak tüketici grupları, müşterilerin paralarına ihtiyaç duyduklarını dile getiriyor.

Seyahate çıkamayanların iptal edilen seyahat maliyetini geri almalarının bir yolu, kredi kartlarına tekrar ücret ödemesi yapılması.

Fransa'daki Avrupa Tüketici Merkezi (ECC-Net), bir şirketin ödemesini aldığı hizmeti sunmaması durumunda müşterilerin kredi kartı şirketlerinden geri ödeme alabileceğini belirtiyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Önce mümkünse yazılı olarak doğrudan firmayla bir çözüm bulmaya çalışın. Firma tepkisiz kalırsa ve geri ödeme yapmayı reddederse veya iflas ederse, kredi kartı düzenleyicisine ve / veya bankanıza bir anlaşmazlık notu gönderin. Kredi kartı düzenleyiciniz veya bankanız da geri ödeme yapmayı reddederse, bu durumda banka aracılarına başvurun" ifadeleriyle müşterilere yol gösterildi.