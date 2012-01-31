Avrupalı bankalar ucuz parayı sevdi

T24 - Avrupa bankaları, Avrupa Merkez Bankası'ndan ucuz kredi almayı sevmişe benziyor. Financial Times'ın haberine göre, bankalar ikinci ihalede, ilk ihalenin iki katından fazla kredi çekebilir.





Avrupa Merkez Bankası'nın uzun vadeli fonlama operasyonlarının ikincisi yaklaşırken, bankaların likidite ihtiyacının son derece yüksek olduğunu işaret eden haberler geliyor.



Davos'ta Avrupalı bankacılarla konuşan Financial Times, bankaların kredi talebinin 29 Şubat'ta yapılacak ikinci ihalede ikiye katlanacağını yazdı.



Haberde, piyasalarda durumun daha kötüye gitmesi halinde bazı bankaların talebi üç kat bile artırabileceği ifade edildi.



Gazeteye demeç veren bir bankacı "İlk ihalede daha fazla kredi almalıydık. Ancak ikincisinde, ilkinde olduğu gibi çekingen davranmayacağız" diye konuştu.



Geçen yılın Aralık ayında yapılan fonlama ihalesinde, 500'den fazla Avrupa bankası, Avrupa Merkez Bankası'ndan düşük faizli 489 milyar Euro kredi almıştı.



Piyasada Euro likiditesinin artması, başta İtalya ve İspanya olmak üzere, çoğu sorunlu ülkenin piyasasında tansiyonun düşmesini sağladı. Avrupa Merkez Bankası'ndan kaynak sağlayan bankaların, kredilerin bir bölümüyle sorunlu ülke tahvillerinden satın aldığı söyleniyor. Ancak, bankaların, yarım trilyon Euro'ya yakın kredinin büyük kısmını ellerinde tutmaları, paranın henüz reel ekonomiye yönlendirilmediğini gösteriyor.