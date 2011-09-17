-Avrupalı bakanlardan ABD Hazine Bakanına tepki WROCLAW (A.A) - 17.09.2011 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın, Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğünün artırılması ve Avrupalıların tek ses olarak konuşmaya başlaması talebi Avrupalı bakanların tepkisiyle karşılaştı. Avro Bölgesi'nden bir yetkiliye göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) toplantısına katılan Geithner, bakanlara Avro Bölgesi'nin borç kriziyle mücadele gücünü desteklemek için EFSF'nin büyüklüğünün artırılmasını istedi. AB'nin avronun dağılması konusunda ''kararsız konuşmaya'' son vermesi ve çözümler konusunda Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile yakından çalışması gerektiğini söyleyen Geithner, hükümetler ve ECB arasında devam eden anlaşmazlığın Avrupa'ya çok zarar verdiğine, krizlerin çözümü için birlikte hareket etmenin önemli olduğuna işaret etti. Geithner, ''Hükümetler ve merkez bankaları, piyasaları yıkıcı risklerden çekip çıkarmalı ve avro kuruluşlarının dağılması konusunda kararsız konuşmaktan kaçınmalı'' dedi. Avrupalı yetkililer, Geithner'ın EFSF'nin büyüklüğünün artması yönündeki telkinine sıcak karşılık vermedi. Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''O (Geithner) dramatik biçimde sistemin zora girmesini önlemek için para taahhüdü veremeye ihtiyacımız olduğunu iletti. Amerikalıların Avro Bölgesi'ne göre daha kötü temel verileri olmasına rağmen, bize ne yapmamız gerektiğini söylemelerini acayip buldum ve biz bir öneride bulunduğumuzda onlar hemen hayır diyorlar'' diye konuştu. Fekter, Avrupa'nın krizle mücadelede daha fazla para bulmasıyla ilgili öneriler üzerinde belirgin anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ın görüşme sırasında fon yaratmak için tek yolun finansal işlemler vergisi olduğunu söylemesi üzerine, Geithner'ın bunu açıkça reddettiği belirtildi. Ancak Avro Bölgesi'nden bir yetkili, Geithner'ın EFSF'nin büyüklüğünün artırılması önerisinin ne reddedildiğini ne de kabul edildiğini, önerinin tartışıldığını ifade etti. Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avro Bölgesi ile ilgili özel konuları bölgenin dışından biriyle müzakere etmeye hazır olmadığını söyleyerek, ''Avro Bölgesi üyesi olmayan biriyle EFSF'nin genişletilmesini ya da artırılmasını müzakere etmiyoruz'' diye konuştu. Daha fazla mali teşviği reddeden Juncker, ''Mali konsolidasyon Avro Bölgesi'nin ilk önceliği olmaya devam ediyor'' dedi. Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders de, ''Amerikalı meslektaşlarımızla herzaman görüşebiliriz. ABD'nin bütçe açıklarını ve borçlarını nasıl azaltacağını duymak isterim'' diye konuştu. Bu arada, Wroclaw kentindeki ECOFIN toplantısında bakanların, AB için fon yaratmak ve bankaların kurtarma paketlerinin yükünü vergi mükellefleriyle paylaşmasını sağlamak için finansal işlemler vergisini görüştüğü bildirildi. AB, finansal krizle mücadele için 2009 yılından bu yana düzenlenen küresel zirvelerde finansal işlemler vergisi fikrini her zaman gündemde tuttu. Fransa ve Almanya bu fikri desteklerken, İngiltere önemli bir finans merkezi olması ve ABD'de küresel çapta uygulanmadığı sürece işlemeyeceği gerekçesiyle karşı çıktı. Belçika Maliye Bakanı Reynders konuyla ilgili olarak, ''Avro Bölgesi'nde ve dünyada istikrarın sağlanmasını görüşüyoruz ve finansal işlemler vergisinin masaya konulması gerektiğinden eminim. Bu sadece bütçenin finansmanı için değil aynı zamanda sermaye piyasalarında akışı istikrara kavuşturmak için önemli'' ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Komiseri Michel Barnier ise finansal işlemler vergisi konusunda ''fikir birliği olmadığını'' söyledi.