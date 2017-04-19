Avrupalı bakanlar: Türkiye şu anda üye olamaz

Lüksemburg ve İtalya dışişleri bakanları Jean Asselborn ve Angelino Alfano, referandumun ardından şu anda Türkiye'nin AB üyesi olmasına karşı olduğunu söyledi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, anayasa değişiklikleri ile ilgili referandumun ardından "Yeni Anayasa ve bu otokratlıkla Türkiye'nin AB'ye üyeliği mümkün değil" diye konuştu.

Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin fiilen askıda olduğunu ifade eden Asselborn, üyelik sürecinin resmi olarak sona erdirilmesi ve durdurulmasının ise şimdilik söz konusu olmadığını ifade etti. "Erdoğan AB ile köprüleri atmak için elinden geleni yapıyor" diyen Asselborn, Türklerin yaklaşık yüzde 50'sinin anayasa değişikliklerine karşı oy kullandığını ve AB'nin bu insanların üzerini çizemeyeceğini dile getirdi.

Asselborn, AB'nin en önemli ticaret ortağı olarak Erdoğan'a karşı ekonomik gücünü daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. Asselborn, Türkiye'deki yatırımların yüzde 65'inin Avrupa Birliği'nden geldiğine dikkat çekti.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da Türkiye'nin AB üyeliğinin şu anda söz konusu olmadığını söyledi. Corriere della Sera gazetesine konuşan Alfano, Türkiye'nin AB üyeliğinin şu an masada olduğunu ifade ederek idam cezasının geri gelmesi durumunda AB'den çok daha uzaklaşacağını kaydetti.

Türkiye'nin Batı ve Doğu arasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Alfano, Türkiye'nin NATO'dan dışlanamayacağını kaydetti. Alfano, "Gerçekçi olmaya ihtiyacımız var" dedi.