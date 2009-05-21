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Dünya

Avrupalı 9 insani yardım görevlisi açlık grevinde

21 Mayıs 2009 01:02

Mısır'dan Gazze'ye geçişlerine izin verilmeyen 9 Avrupalı insani yardım görevlisi açlık grevine başladı.

Açlık grevine başlayan yardım görevlilerinden Sonia Robbins, AFP'ye yaptığı açıklamada, 5 İngiliz, 3 Belçikalı ve bir Yunanlı toplam 9 kişi olduklarını ve Mısırlı yetkililerin Gazze'ye gitmelerine izin vermemesini protesto etmek için açlık grevine başladıklarını anlattı.

Arkadaşlarından bazılarının 50 gündür bölgede bulunduklarını belirten Robbins, "Çeşitli nedenlerle girişimiz engelleniyor. Burada kalmak bir işe yaramıyordu biz de açlık grevi yapmaya karar verdik" diye konuştu.

İnsani yardım görevlilerinin Refah sınır kapısında karşısında oturarak açlık grevi yaptığı belirtiliyor.

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