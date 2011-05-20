Avrupa'dan vize almak 'basitleşiyor'!

T24 - Avrupa Birliği temmuz ayından itibaren Türkiye vatandaşlarına vizeyi "basitleştiriyor." Vize alırken daha az sayıda evrak istenecek, vize ücreti 35 euroya inecek ve vize işlemleri en geç 15 günde tamamlanacak.



Müjdeyi, AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk siyasetinden sorumlu üyesi Stefan Füle, önceki gün Avrupa İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada verdi. Bu kararın ortak hedef olan vizesiz seyahat için bir ilk adım olacağını söyleyen Füle, Temmuz ayından itibaren Türkiye'deki bütün AB üyelerinin "basitleştirilmiş ve uyumlulaştırılmış" vize rejimi uygulayacaklarını ilan etti.





Füle: Tamamen kaldırılması sürecinde ilk adım



Füle, mevcut vize rejimine rağmen Avrupa’daki Türk işçileri ve Türk iş adamlarının Avrupa ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek AB’nin Adalet ve İçişleri Konseyi’nin vize konusunda ‘yeni bir perspektif’ ortaya koyduğunu söyledi. Füle, Temmuz ayından itibaren vize alımını ‘basitleştirecek’ bu uygulamanın, vizelerin tamamen kaldırılması sürecindeki ‘ilk adım’ olduğunu söyledi.





Vize ücreti 60 eurodan 35 euroya inecek



"Basitleştirilmiş ve uyumlulaştırılmış vize rejimi"yle vize almak isteyen Türkiye vatandaşlarından daha az sayıda belge istenecek, 60 euro olan vize ücreti 35 euroya indirilecek ve vize işlemi en geç 15 gün içinde tamamlanacak.



Bu sistem ile 27 AB üyesi vize müracaatlarında aynı taleplerde bulunmak zorunda kalacak



Temmuz ayından itibaren konsolosluklara giden Türk vatandaşlarının ‘Vizelerin basitleştirilmesi ve uyumu’ çerçevesinde karşılaşacakları yenilikler şunlar:



- Vizeler için istenen belgeler ‘en aza’ indirilecek. Vize başvurusunda talep edilen belge sayısı asgariye inecek.



- Vize başvurusu yapıldıktan sonra işlem süresi 15 günü geçmeyecek.



- Vizelerin alınacağı örneğin Fransız veya Alman konsolosluklarında doldurulan belgeler farklı sorular ve farklı konulardan oluşabiliyor. Yeni uygulamayla vize için başvuranlara tüm konsolosluklar ‘tek tip belge’ doldurulmasını isteyecek.



- Vizelerin reddedilmesi halinde reddetme gerekçesi açıkça dile getirilecek. Daha önce herhangi bir gerekçe söylenmiyor ve sadece ‘Vizeniz reddedildi’ şeklinde bir ifade yer alıyordu.



- Daha sonraki aşamada ise belirli meslek gruplarına uzun süreli vize verilmesi ve vize ücretlerinin yarıya indirilmesi gibi uygulamalar bulunuyor.



- 12 yaşından küçük çocuklar, emekliler, engelliler, öğrenciler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve AB’de yakın akrabası bulunanlar vize ücretinden muaf tutulacak.



- Vize başvurusunda talep edilen belge sayısını azaltan ve işlem süresini azami 10 gün olacak şekilde kısaltan anlaşmayla, işadamları ve TIR sürücüleri gibi AB’ye sık sık seyahat eden meslek grupları için uzun dönemli ve çok girişli vizeler verilecek.





Önce basitleştiriliyor sonra kolaylaştırılacak



Temmuz ayında başlatılması öngörülen ‘Vizelerin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması’ süreci, muafiyet öncesinde hayata geçirilmesi öngörülen ‘Vizelerin Kolaylaştırılması’nın gecikmesi nedeniyle başlatılıyor. Türkiye üzerinden AB ülkelerine kaçak olarak geçen yabancıların Türkiye’ye iadesini öngören ‘Geri İade Anlaşması’nın AB tarafından imzalanmasına rağmen, Türkiye ‘Vizelerin tamamen kaldırılması’ için bir ‘müzakere’ süreci başlatılmasını ve bunun için AB Komisyonu’nun yetkili kılınmasını talep etmişti. AB ise henüz bu yetkilendirmeyi yapmadı. Bu nedenle, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı uygulamasına geçilemedi. AB şimdilik ‘Basitleştirme’ uygulamasının hayata geçirilmesine karar verdi.





Barroso: Türkiye AB'ye yük olmayacak



Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Füle ile aynı toplantıda konuşan AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise Türkiye'nin AB'ye yük olmayacağını, aksine artı değer katacağını söyledi. Barroso, AB Komisyonu'nun Türkiye'nin üyeliğine tam destek verdiğini fakat katılım müzakerelerinde "bazı üye ülkelerden kaynaklanan zorluklar yaşandığını" anlattı. "Bazı AB ülkelerinin bu aşamada Türkiye'yi üye olarak kabul etmeye hazır olmadığını" dile getiren Barroso, üyelik talebine Avrupa'dan gelen bazı cevapların Türkiye'de yarattığı hayal kırıklığının farkında olduğunu belirtti. Barroso, "Kesinlikle inancım odur ki Türk ekonomisi AB'ye artı değer katacak. Türkiye AB'ye yük olmayacak, tam tersine genç nüfusuyla ve mevcut dinamizmiyle çok önemli artı değer getirecek." şeklinde konuştu.





Türk öğrencilerden vize protestosu



Belçika'da yüksek lisans ya da doktora yapan bir grup Türk öğrenci AB'nin Türkiye'ye uyguladığı vize rejimini protesto etti. Kendilerinin herhangi bir politik grup ile organik bir bağı bulunmayan bir öğrenci hareketi olarak tanımlayan grup, çarşamba günü Avrupa Parlamentosu (AP) önünde eylem yaptı. Türk öğrenciler AB kurumlarının bir an önce vize diyaloğuna başlaması için çağrıda bulundu. Brüksel'de yüksek lisans eğitimi alan Mehmet Poyrazlı, "Ben dahil birçok Türk öğrenci arkadaşımız Avrupa Birliği ülkelerine eğitim hayatını sürdürmek için gelmekte, vize alırken haksız ve adil olmayan durumlarla karşılaşmaktayız. AB ülkelerinin uygulamış olduğu haksız vize politikalarını demokratik bir yol ile protesto ettik." şeklinde konuştu. Poyrazlı, Türk öğrencilere uygulanan vize sorununun 2012 yılı sonuna kadar çözülmesini beklediğini ifade etti.





